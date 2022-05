Monica Vitti: chi era, età, carriera, film, come è morta, malattia, marito, ultime foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti per ricordare la grande attrice Monica Vitti, in studio ci saranno Laura Delli Colli, Ricky Tognazzi e Nicoletta Ercole.

Dagli studi al successo al cinema di Monica Vitti

Monica Vitti è nata a Roma il 3 novembre del 1921 ed è morta sempre nella Capitale il 2 febbraio del 2022. È stata una grande attrice italiana e la sua voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi 40 anni di carriera cinematografica, dalle interpretazioni drammatiche alla commedia all’italiana che l’hanno fatta amare e apprezzare da tanti. Nata da padre romano e da madre bologne, da bambina ha vissuto a Messina, poi si è trasferita a Napoli e a 14 anni è ritornata nella Capitale, dove è entrata in teatro. Si è diplomata all’accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, poi nel 1955 ha esordito in teatro, fino a quando non è stata notata dal regista Michelangelo Antonioni.

La scoperta di Mario Monicelli

È stato, però, Mario Monicelli a mettere in risalto il suo talento da attrice comica: l’ha diretta nella commedia La ragazza con la pistola e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Tra i suoi film ricordiamo: Il disco volante, La bellissima che uccide, Ti ho sposato per allegria, La cintura di castità. Ha lavorato anche molto all’estero, poi negli anni 2000 ha deciso di allontanarsi dalle scene e ritirarsi a vita privata.

I film di successo

Tra i suoi film di successo al cinema ricordiamo:

Ridere Ridere Ridere

Una pelliccia di visone

Le dritte

L’avventura

La notte

L’eclisse

Il disco volante

Ti ho sposato per allegria

La ragazza con la pistola

La donna scarlatta

Francesca è mia

Scandalo segreto

Le sue ultime apparizioni

Monica Vitti si è mostrata al pubblico, per l’ultima volta, nel marzo del 2002 alla prima teatrale italiana di Notre Dame de Paris al Gran Teatro di Roma. Poi, in quel periodo è stata immortalata per le vie di Roma e a Sabaudia, in compagnia del marito. Nel 2021, invece, in occasione dei suoi 90 anni, le è stato dedicato il docu film Vitti d’arte, Vitti d’amore, promosso dalla Rai e presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma.

La morte a Roma

Monica Vitti è morta a Roma il 2 febbraio scorso, a 90 anni, a causa di una malattia neurodegenerativa simile all’Alzheimer. Il 4 febbraio è stata allestita la camera ardente al Campidoglio, poi sono stati trasmessi anche in diretta su Rai 1 i suoi funerali. Il feretro è stato tumulato nel Cimitero Monumentale del Verano.

Chi è il marito, gli amori di Monica Vitti

Monica Vitti ha avuto tre lunghe e importanti storie d’amore. La prima con il regista Michelangelo Antononioni, poi con il direttore della fotografia Carlo Di Palma e infine con il fotografo di scena e regista Roberto Russo. I due si sono sposati in Campidoglio il 28 settembre del 2000 dopo 17 anni di fidanzamento ed è lui l’uomo che le è rimasto vicino fino alla morte.