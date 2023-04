Maurizio Mattioli, chi è la compagna Simonetta: età, lavoro, figli, come si sono conosciuti

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Che ha tenuto compagnia anche ieri, nel giorno di Pasquetta. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Francesco Rutelli e a Morgan, l’artista che ha debuttato su Rai 2 in seconda serata con il suo show, anche l’attore romano Maurizio Mattioli. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E parlerà della moglie Barbara, scomparsa nel 2014, e della sua nuova compagna Simonetta, che è stata in grado di dargli di nuovo una serenità.

La storia d’amore tra Maurizio Mattioli e la compagna Simonetta

Per la prima volta Maurizio Mattioli ha deciso di presentare la compagna, Simonetta, nel salotto televisivo di Storie italiane. E lo ha fatto pochi mesi fa. “Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c’è niente da nascondere. Ma c’è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose intime c’è sempre timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo”.

Simonetta, che è lontana dal mondo del gossip e da quello dei riflettori, ha spiegato che si sono conosciuti tempo fa, tramite vecchi amici. “Poi ci siamo persi di vita, sono accadute delle cose e per sbaglio ci siamo rincontrati per un caffè, una cena. Ed eccoci qua”.

La conoscenza, l’amore che dura da anni

“Avevo bisogno di avere qualcuno, un riferimento. Per la solitudine, il dolore, volevo non pensare più a tutto quello che era successo, fino alla fine del 2014 ho vissuto un brutto dolore. Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre ero in acque mosse”. Il loro è stato un colpo di fulmine, si sono innamorati subito e condividono tutto, gioie e dolori, dal 2015. “Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo” – ha ribadito Mattioli ai microfoni di Storie Italiane. “Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee” – ha spiegato. Un amore puro, genuino, fatto di stima e rispetto: questi gli ingredienti principali per farlo durare!