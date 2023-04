Maurizio Micheli: chi è, età, carriera, oggi, moglie, figli, vita privata

Maurizio Micheli sarà ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo targato Rai in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. L’attore e comico, che toccò l’apice del successo negli anni 70′ e 80′, si racconterà a cuore aperto ripercorrendo la sua lunga carriera ma anche la vita privata. Ma cosa sappiamo su di lui? Cerchiamo intanto di saperne di più con questo articolo.

Teatro e cinema, dagli esordi al successo di Maurizio Micheli

A renderlo famoso sono stati molti personaggi iconici prevalentemente di estrazione pugliese come il pazzo innamorato della brunetta dei Ricchi e Poveri oppure il dj Dino De Nitis fino all’Avvocato Rocco Tarocco del foro di Trani. Al cinema esordisce nel 1976 con Allegro ma non troppo e da lì arriverà una partecipazione dopo l’altra fino all’ultima apparizione nel 2021. In carriera Maurizio Micheli ha lavorato con alcuni grandi nomi della storia del cinema come Dino Risi (ad esempio ne Il Commissario Lo Gatto del 1986) ed Ettore Scola, nonché altri personaggi importanti dello showbiz come Sabrina Ferilli o Barbara D’Urso, e trovando grande riscontro tra il pubblico anche grazie alla televisione. In questo senso citiamo ad esempio la sua presenza all’interno di Fantastico, di Adriano Celentano, oppure in veste di conduttore a Il delitto è servito su Canale 5 (rivisitazione del popolare game Cluedo).

La carriera, film e programmi tv famosi

Questi alcuni dei suoi ruoli interpretati in carriera tra cinema e televisione:

La terrazza, regia di Ettore Scola (1979)

Animali metropolitani, regia di Steno (1987)

Rimini Rimini, regia di Sergio Corbucci (1987)

Rimini, Rimini – Un anno dopo, regia di Bruno Corbucci (1988)

Saint Tropez – Saint Tropez, regia di Castellano e Pipolo (1992)

Quo Vado?

(1988) Cinema che follia!, di Maurizio Micheli, regia di Antonello Falqui, con Daniele Formica e Iris Peynado

Il delitto è servito (Canale 5, 1992)

La vita privata del comico Maurizio Micheli

L’attore è stato sposato con l’attrice Daniela Nobili ma i due hanno poi divorziato. La coppia ha avuto un figlio, che si chiama Guido. Dal 1998 ha una relazione con l’attrice e showgirl Benedicta Boccoli.