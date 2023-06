Maurizio Vandelli, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, l’ultima prima della consueta pausa estiva del programma. Oggi Zia Mara accoglierà in studio tanti ospiti speciali per lasciare un caloroso ‘arrivederci’ al suo pubblico più affezionato. Tra questi, arriverà il studio anche il celebre cantante Maurizio Vandelli, soprannominato ‘Il principe’ e voce degli Equipe 84. Parlerà di sé a cuore aperto e si racconterà dalla vita privata alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di sua moglie Stella!

La vita privata di Maurizio Vandelli

Maurizio Vandelli è il noto cantante della band Equipe 84, ma nella sua vita ha sempre lasciato che la musica facesse da protagonista, senza mettere sotto le luci dei riflettori la sua vita privata. In più occasioni ha dichiarato che per lui sono due sfere completamente separate. Tuttavia, sappiamo che è sposato da moltissimi anni, ma anche sua moglie gli ha chiesto massima riservatezza sulla loro relazione, quindi non sono mai stati paparazzati in giro insieme e non c’è neanche una loro foto sui social. Chi è la misteriosa donna?

Chi è la moglie del cantante?

Il cantante oggi ha 79 anni e da moltissimo tempo è felicemente sposato con sua moglie di nome Stella. Del loro amore non si hanno molte notizie, ma sappiamo che i due si sono conosciuti per lavoro. Infatti, lui era alla ricerca di una manager e pare abbia trovato proprio lei, Stella. Hanno lavorato fianco a fianco per moltissimi anni e proprio grazie al tanto tempo trascorso insieme e all’affetto reciproco che cresceva sempre di più, si sono innamorati. Quindi hanno condiviso, da sempre, la vita professionale e quella privata.

Chi è Stella: età, lavoro, figli e vita privata

Stella è una persona molto riservata su cui non si hanno informazioni. Sappiamo soltanto che è un po’ più giovane del marito e che per anni è stata la sua manager. I due hanno dato alla luce anche un figlio di nome Andrea nel 1998. Ad oggi lui ha 25 anni e vivono tutti assieme in provincia della Brianza, con più precisione, a Brughiero. Madre e figlio non hanno profili social.