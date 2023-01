Mauro Bertoli: chi è, età, carriera, canzoni, Pooh, moglie e figli

Tutto pronto per una puntata di Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai in onda tutti i giorni e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti della puntata ci saranno anche i mitici Pooh, con la presenza in studio di Tiziana Giardoni D’Orazio e Mauro Bertoli, che è stato uno dei fondatori del gruppo. In particolare vediamo le ultime notizie e ripercorriamo la carriera di quest’ultimo.

La biografia del primo ed ex chitarrista dei Pooh

Mauro Bertoli, all’anagrafe Mauro Eduardo Zini Bertoli, è nato a Bologna nel 1945, esattamente l’8 settembre. Oggi pertanto ha 78 anni. E’ un chitarrista, strumento che ha imparato da autodidatta, e nel 1962 fonda insieme a Valerio Negrini il gruppo che poi, passando per alcuni cambiamenti, diventerà Pooh (il nome originario era quello dei Jaguars). Bertoli, in questa compagine agli albori sulla scena musicale italiana, ricopre il duplice ruolo di chitarrista e cantante.

La separazione dai Pooh di Mauro Bertoli

Tuttavia pochi anni dopo, nel 1967, Bertoli lascia il gruppo. Ma la causa non è da rintracciare in discussioni o litigi con gli altri componenti della band quanto piuttosto ad una scelta legata a motivi personali. Il chitarrista infatti preferisce concentrarsi sulla vita privata in quanto, sposato da poco, capisce che conciliare la vita di cantante (perennemente alle prese con concerti e tour) è impossibile per lui. Da qui la decisione di abbandonare i Pooh. Negli anni a venire tuttavia Bertoli, in alcune interviste, aggiusterà parzialmente il tiro sostenendo che alla base del suo passo indietro “non c’era la necessità di una vita più tranquilla” bensì “l’aver capito di non avere i requisiti per stare sul palco e che al gruppo serviva un’altra figura“. Nel 2013, alla morte di Valerio Negrini, Bertoli partecipa al funerale.

La vita privata di Mauro Bertoli

Nel corso degli anni Bertoli ha pubblicato anche un libro che si intitola “Pooh, atto di nascita”. Sulla sua vita privata tuttavia non si dispongono molte informazioni.

Riccardo Fogli: la carriera e la biografia