Mauro Coruzzi, chi è Platinette: età, carriera, oggi, ictus, marito, malattia e come sta oggi

Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata di Domenica In con la compagnia di Zia Mara prima della pausa estiva. Tutto il grande pubblico affezionato del talk show attende con grande trepidazione gli ospiti di oggi. La redazione Rai ha promesso che sarà un ‘arrivederci’ indimenticabile. Oggi in studio ci sarà anche Mauro Coruzzi, noto come Platinette, che ha appena superato un gravissimo ictus. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e come sta oggi.

Chi è Mauro Coruzzi in arte Platinette: età e carriera

Maurizio Umberto Egidio Coruzzi è conosciuto da tutta Italia come “Platinette”: la signora con i capelli platino che commenta tutti i salotti televisivi e non solo. Grazie a questa immagine di sé ha segnato la storia della tv italiana. Mauro è nato in provincia di Parma il 4 novembre del 1955, per cui ha 67 anni. Viene da una famiglia contadina molto umile, anche lui dopo il diploma ha lavorato come fruttivendolo per qualche anno. Dopodiché ha tentato di seguire la sua vocazione. Così ha iniziato a a lavorare come giornalista per la carta stampata e la radio. Ha lavorato anche come drag queen, negli anni ’80 si è poi trasferito a Milano e ha iniziato a lavorare per Rai 2, iniziando a collezionare un successo dopo l’altro. Ad oggi è un giornalista, conduttore televisivo e radiofonico molto affermato.

La vita privata di Platinette: gli amori

Mauro non ha mai rivelato troppi dettagli sulla sua vita privata. Sappiamo soltanto che è single, ma ha avuto grandi amori nella sua vita, quasi tutti uomini sposati. Il suo primo grande amore sembra che sia stato un noto giornalista italiano, molto famoso ma che non ha mai rivelato la sua omosessualità, anzi. Pare che lui adesso sia sposato con una sua amica. Il suo secondo amore è stato un chirurgo estetico di Parma, altro due metri che, dopo aver trascorso la giornata con la sua famiglia, la notte scappava in hotel ad incontrare Mauro. Come fidanzati ha avuto anche un elettricista, sempre di Parma, che in realtà stava con lui per problemi economici e alla fine gli ha rubato moltissimi soldi. Di recente ha raccontato anche la sua relazione con un noto medico, che l’ha lasciato perché Mauro lo avrebbe reso riconoscibile nel suo libro. Insomma, non sembra che sia molto fortunato in amore.

Il figlio mancato e le critiche

In più occasioni ha rivelato che gli sarebbe piaciuto molto avere un figlio, che però non è mai arrivato. Da giovanissimo, appena diciottenne, aveva intrapreso una storia con una ragazzina, sua coetanea e compagna di scuola. Pochi mesi prima dell’esame di maturità lei è rimasta incinta. Insieme hanno preso la decisione di abortire, data la giovanissima età. Hanno riscontrato non poche difficoltà perché allora l’aborto era completamente illegale. In più occasioni ha confessato: “Ad oggi potrei avere un figlio di oltre 40 anni”. Mauro è anche al centro di grandi critiche, da molti anni, da parte della comunità LGBTQIA+ (di cui anche lui fa parte) perché pare che sia omofobo. Ha dichiarato di essere contrario ai diritti civili, ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, al DDL Zan e ad ogni tipo di tutela per le famiglie omogenitoriali.

Come sta dopo la malattia? Ecco quale ictus ha avuto

Tutti sono molto preoccupati per la sua salute, perché di recente ha avuto un grave ictus ischemico, ma grazie al pronto intervento medico, è stato salvato. Dopo un lungo ricovero in ospedale e un periodo di coma farmacologico, piano piano sembra che si stia riprendendo. Certo, non è stato semplice ricominciare a parlare, né tantomeno a camminare. Infatti, nelle ultime riprese sui social è ancora aiutato da una sedia a rotelle. Ecco un video che ha registrato venti giorni dopo l’ictus e mostra le sue difficoltà nel parlare:

Instagram e i Social

Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram, su cui è molto attivo e pubblica molti scatti del suo lavoro e della sua vita privata. Vanta ben 163 mila followers: