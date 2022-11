Mauro Pagani, chi è la moglie Adalaura Quinque: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il musicista, polistrumentista, Mauro Pagani, che ha fatto parte della PFM e che ha collaborato negli anni con grandi artisti. Soprattutto con l’amico e collega Fabrizio De André.

La storia d’amore tra Mauro Pagani e la moglie Adalaura

Nel 1974 Mauro Pagani ha sposato la traduttrice Adalaura Quinque e ha ricevuto come regalo di nozze da Greg Lake, che aveva portato la PFM a Londra, un violino. Nel 1991 è diventato papà di Fernanda, poi nel 1997 è nato Leonardo. Non abbiamo molte informazioni sulla donna, ha sempre preferito tenersi lontana dai riflettori e dal gossip. Un po’ come il marito, che si è cimentato nella sua più grande passione: la musica.

Mauro Pagani, che ha iniziato a studiare violino e flauto fin da piccolo, oggi è un polistrumentista e compositore affermato, nonché produttore discografico. Nel corso della bellissima carriera ha collaborato con molti artisti, come Fabrizio De André, Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Zucchero, Francesco Guccini, Morgan, Manuel Agnelli, Luciano Ligabue, Caparezza. E ha fondato anche una sua etichetta discografica, Officine Meccaniche.

Un amore solido

Una carriera brillante alle spalle, che continua anche oggi. E una donna sempre vicino, Adalaura, che non lo ha mai lasciato solo. E lo ha fatto diventare papà di due splendidi bambini, oggi adulti.