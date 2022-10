Max Giusti, chi è la moglie Benedetta Bellini: età, lavoro, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Max Giusti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per sua moglie Benedetta Bellini, che lo ha sempre supportato in tutto il suo percorso.

La storia d’amore tra Max Giusti e Benedetta Bellini

Si chiama Benedetta Bellini la moglie di Max Giusti, il comico, attore e conduttore televisivo amatissimo dal pubblico. Di lei sappiamo che è lontana dal mondo del gossip, non fa parte dello spettacolo. I due si sono sposati il 4 luglio del 2009 a Ostia Antica, poi come viaggio di nozze hanno scelto il Sudafrica. Prima del matrimonio, però, erano stati fidanzati per 4 anni, poi avevano deciso di dire il sì. Di lei non abbiamo informazioni né sul lavoro né sull’età, sempre schiva e riservata. Max Giusti oggi racconterà qualcosa sulla sua dolce metà?

La nascita dei figli

Dal loro amore, però, sono nati due splendidi figli: Matteo il 23 novembre del 2010 e Caterina il 9 luglio del 2012. La famiglia vive a Roma.

Il circolo di tennis

Benedetta e Max gestiscono a Roma un club di tennis. I due sono entrambi appassionati di questo sport e non perdono certo occasione per allenarsi. Insomma, un’altra passione in comune: è forse questo il segreto del loro amore?

Benedetta non ha un profilo Instagram.