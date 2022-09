Max Tortora: chi è, età, carriera, moglie e figli, Instagram

Dopo il debutto della scorsa settimana, anche questa domenica tornerà Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti anche Max Tortora, nel cast di Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì, che è stato presentato fuori concorso all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Vediamo chi è il famoso attore.

Max Tortora: chi è?

Max Tortora, all’anagrafe Massimiliano Tortora è nato a Roma il 21 gennaio 1963. E’ un attore, comico e imitatore italiano. Per quanto riguarda la vita privata di Max Tortora, la sua compagna è Maria Teresa Merlino, attrice conosciuta sul set del film Miami Beach nel 2006. La coppia non ha figli.

Carriera

Esordisce in tv in rotocalchi di moda, attualità e spettacolo. Tra i primi programmi in cui ha preso parte Dolce casa, Scopritalia e Telefax, trasmessi su televisioni locali; Nel 2001 entra a far parte del team nella trasmissione Superconvenscion di Rai 2 e poi a Convenscion a colori dove diventa famoso grazie alle imitazioni che mette in scena come quelle di Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro.

Tra gli altri programmi che lo vedono protagonista in Rai Stracult e Cocktail d’amore dove, insieme a Max Giusti e a Éva Henger, dà vita alla parodia dell’Ispettore Derrick. Continua con la carriera di imitatore e nel 2005 lancia le parodie di Amadeus, Celentano e Capello. Nel 2001 partecipa anche, come attore comico e imitatore, ai programmi Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera. Si sposta anche nel mondo delle sit-com con Enrico Bertolino in Piloti. Dal 2006 al 2012 è inoltre nel cast della fiction I Cesaroni e nel 2019 ha partecipato con la sua voce nel singolo Timberland Pro di J-Ax.

Instagram

Il profilo ufficiale Instagram di Max Tortora è @maxtortorafanreal.