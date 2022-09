Max Tortora, chi è la moglie Maria Teresa Merlino: età, lavoro, vita privata e Instagram

Ci siamo, manca davvero poco all’appuntamento con la trasmissione Da noi…a ruota libera condotta Francesca Fialdini che come sempre è pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai suoi affezionati telespettatori. Anche quest’oggi, a partire dalle 17.20, saranno moltissime le storie di volti noti dello spettacolo che si intrecciano a quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Presente in studio, tra gli altri, anche Max Tortora. Volto noto dello spettacolo, è sentimentalmente legato a Maria Teresa Merlino, conosciamola meglio!

Maria Teresa Merlino: la biografia

Rispetto alla vita privata, Maria Teresa Merlino è molto riservata. Non sono infatti numerose le informazioni che abbiamo di lei. È noto che la donna sia nata a novembre ma — da vera signora — non ha mai svelata la data precisa. Da ragazzina Maria Teresa ha scoperto la passione per la recitazione e, dopo numerosi anni di gavetta, è riuscita a coronare il suo sogno partecipando a diversi cortometraggi, tra i quali Non ho l’età e la signora M.

La relazione con Max Tortora

La donna è madre di una ragazza, nata nel 1996 da una precedente relazione della quale non si conoscono i dettagli. Attualmente è invece legata al famoso comico Max Tortora. I due, entrambi molti riservati, sono apparsi sporadicamente assieme. Ad esempio, una delle circostanze che li videro protagonisti insieme fu il Festival Internazionale dell Film di Roma nel 2018. La coppia vive nella Capitale e nonostante siano poche le informazioni sulla loro relazione, tra i due regna l’armonia e la complicità.

Curiosità

Ecco alcune curiosità su Maria Teresa Merlino che forse non conosci:

Ha conosciuto Max nel 2016 sul set di Carlo Vanzina Miami Beach

Maria Teresa è una nuova forchetta

È una grande appassionata di cani

Il suo soprannome è Maresa

Instagram

Maria Teresa è presente sui Instagram, social sul quale condivide scatti inerenti alla propria quotidianità e dove non mancano foto di golose prelibatezze.