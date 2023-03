Maya Sansa, chi è il marito Fabrice Scott: età, lavoro, figlia e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Cinzia Leone, anche Isabella Ferrari e Maya Sansa, due delle protagoniste della fiction Sei donne il mistero di Leila, che giungerà al capolinea questa sera su Rai 1 con gli ultimi episodi. L’attrice Maya Sansa, insieme alla collega, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il compagno Fabrice Scott.

La storia d’amore tra Maya Sansa e Fabrice Scott

Si chiama Fabrice Scott il compagno dell’attrice Maya Sansa, volto della serie tv di successo Sei donne il mistero di Leila. Lui è un noto regista e attore franco-canadese e i due vivono in Francia, a Parigi. Dal loro grande amore è nata Talitha, la loro figlia. Di Fabrice, però, sappiamo che è nato nel 1970, che si è formato al Drama Center di Londra e che oggi è un affermato regista di teatro e di cinema.

“Se vengono amici a cena – ha spiegato l’attrice in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni – preparo piatti orientali con il curry e tante altre spezie”. E ha detto che il suo compagno, il papà di sua figlia, è speciale e unico.

Cosa sappiamo sull’attrice

Maya Sansa è nata a Roma, da padre iraniano e madre italiana. Di lei sappiamo che ha studiato al liceo classico, poi si è cimentata da subito nel teatro. E nel 1999 ha debuttato al cinema con il film La balia, regia di Marco Bellocchio. In televisione, invece, l’abbiamo vista in varie miniserie, come Einstein, Tutto può succedere, Io ti cercherò e ora è tra le protagoniste del giallo televisivo Sei donne il mistero di Leila, dove interpreta il personaggio del PM Anna Conti. Su Instagram potete seguirla qui: @mayasansa.