Mediaset, che fine ha fatto la mitica Pinuccia di Uomini e Donne? Tutta la verità

Molti appassionati del famoso programma di canale 5 Uomini e Donne, si saranno domandati in questi mesi che fine abbia fatto Pinuccia.

Pinuccia di Uomini e Donne, nota a tutti coloro che da molti anni seguono il programma di Maria De Filippi, pare abbia intrapreso una nuova carriera lavorativa. Pinuccia, nella scorsa edizione è stata di certo uno dei personaggi più discussi e criticati. Oltre la storica Gemma Galgani, volto storico di Uomini e Donne da molti anni, pure Pinuccia Della Giovanna, è riuscita con suo caratterino e la sua allegria a divenire una delle protagoniste del famoso programma di canale 5.

Biografia di Pinuccia di Uomini e donne

Pinuccia della Giovanna, è una simpatica ottantenne della provincia di Vigevano, che è diventata famosa per aver partecipato alla scorsa stagione di Uomini e Donne. Pare che l’allegra signora, un tempo infermiera, sia vedova, madre di due figli e bisnonna di un bambino.

Pinuccia, sin da subito ha manifestato un certo interesse verso l’arzillo Alessandro, ultra novantenne. Tuttavia dopo una breve frequentazione amicale, tra i due non è scattato nulla di più di un’amicizia.

L’ottantenne di vigevano, non ha preso bene la decisione di Alessandro Rausa di non andare oltre una tenere amicizia. Inoltre Pinuccia è stata spesso criticata e accusata di essere nel programma solo per cercare notorietà. A tal proposito, di recente sarà pubblicato il primo singolo della signora di Vigevano, che rappresenta una sorta di omaggio al programma Uomini e Donne.

Pinuccia di Uomini e Donne

Pinuccia Della Giovanna, anche nota come Pinuccia di Uomini e donne, nella passata edizione del programma, è stata spesso al centro studio. Pinuccia ha molto fatto parlare di sé, sia per la sua frequentazione con Alessandro sia per i diversi battibecchi con le altre signore.

Durante i numerosi battibecchi in studio, in cui era protagonista Pinuccia, Maria De Filippi ha dovuto di sovente calmare gli animi e intervenire per stemperare la tensione. Tina Cipollari, in particolare, storica opinionista del programma, ha spesso espresso la sua poca simpatica verso il comportamento di Pinuccia.

I ripetuti e continui dissapori in studio tra la Cipollari e Pinuccia, hanno molto provato la Pinuccia. In seguito ai rifiuti da parte di Alessandro, e altri piccoli accadimenti la padrona di casa, Maria De Filippi ha suggerito alla Pinuccia di abbandonare il programma che a suo parre le faceva male emotivamente.

Sicuramente Pinuccia non ha reagito bene alla decisione della redazione di non richiamarla in studio, e dopo il suo allontanamento non si è più parlato di lei. Tuttavia una volta conclusasi il capitolo del trono over, Pinuccia pare si sia data a una nuova esperienza professionale.

Ecco perché Pinuccia di Uomini e Donne non ha più partecipato

Il vero motivo per il quale Pinuccia non si è più vista nel programma che l’ha resa nota, risiede nel fatto che dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, abbia iniziato una sua carriera come cantante. Pare che sia già uscita la sua canzona dedicata proprio al programma della De Filippi.

La nuova canzone di Pinuccia intitolata “Uomini e donne”, a breve disponibile in radio e TV, potrebbe divenire un tormentone estivo. Secondo delle indiscrezioni, il brano musicale di Pinuccia è stato arrangiato dal celebre Malgioglio.

Dopo la sua intensa esperienza a Uomini e donne, la Pinuccia ha deciso d’iniziare una nuova esperienza e lanciare il suo nuovo singolo. Si tratta di un brano musicale dal tono nazional- popolare, che sicuramente ha le carte in regolare per diventare un vero tormentone.

La prima canzone di Pinuccia di Uomini e donne, che parla della sua esperienza personale nel programma di Maria De Filippi, è stata scritta da Marco Ferracini e Angela Di Liberto. Sui social è possibile osservare alcuni scatti della registrazione del singolo di Pinuccia.