Melike Ipek Yalova, chi è l’ex marito Altug Gultan: età, carriera, vita privata

Melike Ipek yalova, l’attrice di Terra Amara sarà ospite oggi pomeriggio negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, a cui racconterà tutti i segreti della sua vita privata. Ha sempre preferito tenere separati questi due aspetti, ma potrebbe aver deciso di confessare qualche piccolo segreto sul suo matrimonio fallito con l’ex marito Altug Gultan. Sapete chi è? Ve lo raccontiamo noi!

Chi è Altug Gultan: età e carriera

Melike Ipek Yalova e Altuğ Guttan si sono sposati a Izmir nel settembre del 2019, lei aveva circa 34 anni e sembravano molto innamorati. Di lui non si hanno molte informazioni, sappiamo soltanto che è un regista e sta facendo una buona carriera. Non ha mai voluto rilasciare interviste e non sappiamo quanti anni abbia e dove sia nato. La sua miniserie da quattro episodi “Terim” è stata primo in classifica su Netflix per molti giorni. Ha diretto anche: “Iklim Meselesi” nel 2017, “25 litre” del 2019, “Akinci” nel 2020 e l’ultimo successo nel 2022.

Il divorzio dall’ex marito

L’attrice è stata sposata con il produttore Altug Gultan per ben 7 anni. Dopo il matrimonio sembra che qualcosa sia andato storto perché le cose sono peggiorate sempre di più, fino alla decisione di divorziare. Passati circa tre anni dall’unione, lei ha deciso di divorziare. Secondo le dichiarazioni, pare che inizialmente lui non fosse molto d’accordo e fosse stupito. Melike Ipek ha dichiarato su Instagram: “Vorrei chiarire una situazione vera ma incompresa in cui ci stiamo separando. Durante la nostra collaborazione siamo sempre stati amici e compagni l’uno dell’altro. Abbiamo preso la nostra decisione di porre fine al matrimonio molto tempo fa, credendo che questa fosse la cosa migliore per noi e parlandone ancora e ancora; è la nostra decisione comune”.

Vita privata e Instagram di Altug Gultan

Il regista e produttore ha un profilo Instagram seguito da quasi 4mila persone su cui condivide alcune foto di sé, della sua vita e del suo lavoro. Non sappiamo se abbia già una nuova compagna, ma una foto sui social in cui abbraccia una ragazza ha destato molti sospetti. Sarà già pronto ad un nuovo amore?