Melissa Panarello: chi è, età, carriera, libri, oggi, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento con Verissimo, con il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti oggi, a vent’anni di distanza dalla pubblicazione del caso editoriale ‘Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire’, la scrittrice Melissa Panarello si racconterà ai microfoni della trasmissione di Canale 5. Dalla carriera alla vita privata.

Il successo con 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire

Melissa Panarello, nota anche come Melissa P, è nata a Catania il 3 dicembre del 1985 ed è una nota scrittrice, cresciuta ad Aci Castello. Melissa ha frequentato il liceo classico, poi a 17 anni ha esordito come scrittrice con il romanzo erotico semiautobiografico dal titolo ‘100 colpi di spazzola prima di andare a dormire’, che è diventato in breve tempo un successo editoriale. A dicembre dello stesso anno, il 2003, quel romanzo è stato distribuito in 42 nazioni.

I libri successivi e il successo (anche) come astrologa

Nel 2005 Melissa ha pubblicato il suo secondo romanzo, L’odore del tuo respiro. E nello stesso anno è stato tratto un film dal suo primo libro. Nel 2006 ha pubblicato il suo terzo romanzo, In nome dell’amore, impostato come se si trattasse di una lettera aperta al cardinale Camillo Ruini e nel 2010 ha pubblicato il suo quarto libro, Tre. Ha partecipato a diverse trasmissioni su LA7 e dal 2011 cura la rubrica di astrologia per il settimanale Grazia. Ha collaborato come editorialista e opinionista per diversi settimanali e quotidiani, come Il fatto quotidiano e Il Giornale. Melissa P nel 2011 ha pubblicato il suo sesto libro In Italia si chiama amore e nel 2013 ha dato vita a un altro romanzo, La bugiarda.

La partecipazione all’Isola dei Famosi e l’agenzia letteraria

Nel 2015 la scrittrice ha partecipato alla decima edizione dell’Isola dei Famosi, ma è stata eliminata dopo 22 giorni, nel corso della quarta puntata. Nel 2020 ha dato vita all’agenzia letteraria Pal, Piccola Agenzia Letteraria.

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Melissa Panarello ha avuto una storia con Thomas Fazi, figlio dell’editore che le ha pubblicato i primi romanzi, poi nel 2008 i due hanno interrotto la storia. La scrittrice è stata fidanzata anche con Bernardo Barilli, ma ora è felice al fianco di Matteo Trevisani e da questo amore è nato nel 2019 il loro primo figlio, Cosmo. Matteo Trevisani è un poeta ed editore.

