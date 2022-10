Melissa Panarello, chi è il compagno Matteo Trevisani: età, carriera, libri, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche la scrittrice Melissa Panarello, che si racconterà a cuore aperto, a vent’anni dal suo primo romanzo (diventato caso editoriale). Dalla carriera all’amore per il compagno Matteo Trevisani, papà del suo bambino, Cosmo.

Chi è il marito di Melissa Panarello

Si chiama Matteo Trevisani l’attuale compagno della scrittrice Melissa P. Lui è un poeta ed editore: sappiamo che è nato a San Benedetto del Trono nel 1986 e che vive con la sua famiglia a Roma. Ha pubblicato per Edizioni di Atlantide Libro dei fulmini nel 2017 ed è stato con questo finalista al Premio Biblioteche di Roma. Nel 2019, invece, ha pubblicato Libro del sole e ha scritto su diversi giornali e riviste.

La nascita del figlio

Melissa Panarello, prima di incontrare l’attuale compagno, ha avuto una storia con Thomas Fazi, figlio dell’editore che le ha pubblicato i primi romanzi, poi nel 2008 i due hanno interrotto la storia. La scrittrice è stata fidanzata anche con Bernardo Barilli, ma ora è felice al fianco di Matteo Trevisani e da questo amore è nato nel 2019 il loro primo figlio, Cosmo.

Le sue opere e la carriera

Tra i suoi libri, quelli di Matteo Trevisani, non possiamo non citare la trilogia, che si è conclusa con Il Libro del Sangue, che ha fatto da seguito a Libro dei fulmini e Libro del sole. Il protagonista è proprio Matteo Trevisani, che riceve una mail con un albero genealogico completo in cui compare anche la data di morte. E questo lo spinge a contattare Giorgia, sua maestra, insieme al padre Alvise. In un viaggio tra presente, passato e futuro.

Instagram di Matteo Trevisani

Matteo Trevisani ha un profilo Instagram e con l’account @matrismegistos vanta oltre 2 mila followers.