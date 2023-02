Melissa Satta, chi è il figlio Maddox: età, il papà Prince Boateng, foto

Melissa Satta sarà ospite questo pomeriggio a Verissimo e rilascerà un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin che promette di far commuovere tutti i telespettatori e le telespettatrici. Cosa racconterà la showgirl? Ma soprattutto, sapete come sta crescendo il figlio Maddox? Ecco in anteprima tuto quello che sappiamo su di lui.

Melissa Satta e Prince Boateng

La showgirl italo-americana Melissa Satta si è fidanzata con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng nel 2011. Tra loro l’amore è stato intenso e turbolento. Dopo tre anni nasce il loro unico figlio Maddox. All’inizio sembrava tutto rose e fiori, si sono sposati nel 2016 a Porto Cervo e il matrimonio è stato il più seguito dell’anno. I due si sono separati consensualmente nel gennaio 2019, ma sono poi tornati insieme nel luglio 2019. L’ultimo periodo di passione ha dato poi inizio alla rottura definitiva avuta nel 2020.

Chi è il figlio Maddox

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno un figlio di nome Maddox, nato nel 2014 a Dusseldorf, in Germania. Il piccolo Maddox trascorre del tempo con entrambi i genitori, ma vive stabilmente con la madre, alla quale sembra essere molto legato. Il suo compleanno è il 28 aprile e compirà 9 anni. Ha i riccioli dorati e gli occhi verdi, è un bellissimo bambino e anche molto intelligente, a detta della madre. Il nuovo compagno della mamma, Mattia Berrettini ha già fatto amicizia con il piccolo e i due sembrano andare molto d’accordo. Maddox sembra essere un bambino molto calmo e dolce, dai video messi in rete dalla madre.

Foto e Instagram

La showgirl Melissa Satta ha un profilo Instagram seguitissimo da oltre 4,7 milioni di persone e condivide molte foto con il suo bambino, di cui dice di essere innamorata. I due girano il mondo e chissà cosa fare Maddox da grande e dove vorrà andare. Intanto, si gode la sua vita da bambino.