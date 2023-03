Michelangelo Pistoletto: chi è, età, carriera, opere, arte povera, moglie, figlie e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Cinzia Leone, che ha da poco concluso il suo tour teatrale e le attrici Maya Sansa e Isabella Ferrari che parleranno della fiction di successo Sei donne il mistero di Leila, ci sarà anche il maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei maggiori artisti di arte contemporanea nel mondo che il prossimo 25 giugno compirà 90 anni. E che oggi si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto dell’artista Michelangelo Pistoletto

Michelangelo Pistoletto è nato a Biella il 25 giugno del 1933 ed è un noto artista, pittore, scultore, animatore e protagonista della corrente dell’arte povera. Figlio unico di Livia Fila e del pittore Errore, Michelangelo ha vissuto a Torino e fin da piccolo ha frequentato lo studio del padre. Poi nel 1947 ha iniziato come apprendista, come restauratore di quadri e nel 1953 ha collaborato con Armando Testa, fondatore della prima scuola di pubblicità in Italia. Ha iniziato, quindi, a frequentare diversi luoghi espositivi di Torino e a collezionare un successo dopo l’altro.

L’arte povera

Ma è con gli Oggetti in meno e le prime opere con gli stracci che Pistoletto diventerà l’artista dell’Arte Povera. Ha cercato, negli anni, di abbattere le barriere tra le diverse discipline artistiche e ora le sue opere sono esposte sì in Italia, ma anche nel mondo: al Louvre di Parigi, al Tate Modern di Londra, ma anche al Moma di New York. Insomma un vero e proprio orgoglio italiano. Lui, tra l’altro, da molti è conosciuto per i suoi specchi, per l’utilizzo delle superfici riflettenti. E la sua opera più conosciuta è sicuramente la Venere degli stracci, un’opera dissacrante. Nel 2015, invece, ha organizzato a Gallipoli un’enorme performance con tanti giovani che hanno disegnato con i loro corpi il simbolo del Terzo Paradiso.

Chi è la moglie, figli

Michelangelo Pistoletto è sposato con Maria Pioppi: i due hanno vissuto insieme ben 50 anni, poi si sono sposati presso l’Ambasciata italiana di Cuba. E dal loro amore sono nati tre figli: Cristina, Pietra e Armona.