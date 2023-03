Michelangelo Pistoletto, chi sono moglie e figli: età, lavoro e vita privata

Michelangelo Pistoletto ospite ad Oggi è un altro giorno. Torna l’appuntamento quotidiano con il salotto condotto da Serena Bortone in onda come sempre dalle ore 14.00. Artista, scultore è uno degli esponenti della cosiddetta arte povera: parliamo di Michelangelo Pistoletto che si racconterà a 360° portando la sua lunga esperienza di vita. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ sposato? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata dello sculture Michelangelo Pistoletto

Premio Wolf per le arti nel 2007 e Premio Imperiale nel 2013, sono due tra i riconoscimenti ottenuti dall’artista contemporaneo. Classe 1933, Michelangelo Pistoletto ha dedicato la sua vita all’arte. Gli inizi nel dopoguerra quando lavora come apprendista nella bottega del padre che restaurava quadri. Poi, negli anni ’60, le sue prime esposizioni con i famosi “Quadri Specchianti” e le numerose successive collaborazioni con artisti di tutto il mondo. In carriera ha ricevuto anche il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ sposato? Ha figli?

Chi è la moglie dello scultore Michelangelo Pistoletto, figlie

Arrivato alla veneranda età di 90 anni lo scultore ha trascorso la sua vita con l’amata compagna Maria Pioppi. Dopo circa 50 anni di fidanzamento i due si sono poi sposati presso l’ambasciata italiana a Cuba. I due si erano conosciuti in una trattoria di Roma frequentata da artisti: da quella volta non si sono più separati, uniti dall’arte diventata nel frattempo una vera e propria missione di vita. Sulla loro storia è dedicato un podcast che potete ascoltare a questo link. Il loro amore, negli anni, ha regalato anche la gioia di ben tre figlie, tutte femmine, di cui due gemelle. I loro nomi, scelti sulla base di sensazioni e momenti particolari vissuti dalla coppia durante la gravidanza, sono Cristina, Pietra e Armona. L’ultimo ad esempio fa riferimento ad un villaggio nel Comune dove era nato il padre dello scultore, come lui stesso aveva dichiarato in un’intervista a Cittadellarte Journal.