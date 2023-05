Michele Bravi, chi è il fidanzato? Età e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della brava conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Michele Bravi che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Rivelerà finalmente chi è il suo adorato fidanzato oppure no? Non ci resta che attendere, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

La vita privata di Michele Bravi

Michele Bravi ha sempre parlato piuttosto apertamente della propria sessualità e della libertà di amare al di là delle convenzioni sociali. Si è dichiarato fluido: “Io mi sono sempre definito fluido perché mi è capitato d’innamorarmi di ragazzi, ma anche di provare dei sentimenti per delle ragazze e quindi ho sempre giocato molto con questo concetto di fluidità”. Insomma, si innamora di una persona a prescindere da sesso e genere. Successivamente, il giovane cantautore ha ammesso di aver subito anche del bullismo e discriminazioni per ciò che è. Un altro aspetto riguarda la fedeltà: il cantante ha confessato di non essere mai stato bravo nelle relazioni monogame.

Il flirt con Giuseppe Giofrè

Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono amici e colleghi di giuria ad Amici e da tempo si vocifera che ci sia del tenero fra i due. Da parte dei fan c’è stato un grande supporto per questo presunto amore. Eppure, il ballerino ha deciso di rompere il silenzio qualche ora fa. Ha dichiarato sul suo profilo social: “Siamo ottimi amici e c’è una buona complicità tra noi”. Giuseppe Giofrè ha dichiarato di essere single da poco e di volersi concentrare sul suo lavoro.

Chi è il fidanzato di Michele Bravi?

Michele Bravi è fidanzato. Pare che al momento ci sia una persona speciale nella sua vita che lo fa stare molto bene. Per questo motivo non scrive più canzoni tristi o struggenti. Non ha rivelato altri dettagli perché il giovane fortunato non fa parte del mondo dello spettacolo. Forse rivelerà qualche dettaglio in più oggi a Silvia Toffanin?