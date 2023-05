Michele Bravi è fidanzato con Giuseppe Giofrè? Ultime news sui giudici di Amici

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della brava conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Michele Bravi che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Nelle ultime ore è finito al centro del gossip per la sua presunta relazione con Giuseppe Giofrè, ma ci sono state delle rivelazioni che hanno chiarito la situazione. I due sono fidanzati oppure no? Ecco tutto quello che sappiamo e gli ultimi gossip

Il flirt tra Michele Bravi e Giuseppe Giofrè

Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono amici e colleghi di giuria ad Amici e da tempo si vocifera che ci sia del tenero fra i due. Da parte dei fan c’è stato un grande supporto per questo presunto amore e sui social tutti si sono divertiti a cercare degli “indizi”: sorrisetti tra i due, carezze dietro le quinte. I due non hanno mai negato di “piacersi” e apprezzarsi come persone. La regina del gossip Deianira Marzano aveva anche condiviso alcuni scatti dei due in un noto locale milanese in cui sembravano atteggiarsi come una coppia. Soltanto poche ore fa il ballerino ha deciso di rompere il silenzio sui social confessando la verità.

Il ballerino rompe il silenzio sui social

Giuseppe Giofrè, stanco di queste speculazioni sulla sua vita privata, ha deciso di esporsi e ha scritto sul suo profilo Instagram: “In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente una bella amicizia e tanta stima reciproca”. Una dichiarazione chiara e precisa, che mette fine a tutti i gossip. C’è già chi dice, però, che questo sarebbe soltanto un modo per mettere al sicuro il loro amore e tenerlo lontano dalle telecamere. Quale sarà la verità?

La vita privata e le ultime news sui giudici di Amici

Eppure, pare che i destini dei due siano ben diversi. Giuseppe Giofrè ha confessato di essere single e in pace, in questo periodo vuole concentrarsi sul suo lavoro. La sua relazione, iniziata nel 2019 è finita da poco, dopo alcuni tira e molla che lo hanno fatto soffrire moltissimo. Umore del tutto diverso per Michele Bravi che ha confessato di essere felicemente fidanzato con un ragazzo molto dolce e simpatico, che però non fa parte del mondo dello spettacolo. Quando rivelerà la sua identità? Non ci resta che attendere!