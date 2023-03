Michele Bravi è fidanzato? Età e vita privata del cantante (e giudice di Amici)

Il serale di Amici 2023 è sempre più vicino. Quest’anno la giuria che decreterà le ‘sorti’ dei ragazzi, pronti a darsi battaglia a colpi di passi a due e canzoni, sarà composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Rispetto a quest’ultimo se la sua carriera artistica è nota e documentata e diverse sono le hit musicali da lui cantate, cosa sappiamo invece delle sua vita privata? Nella fattispecie, i più curiosi si chiedono se il sensibile cantante e quest’anno giudice di Amici sia o meno fidanzato. Cosa sappiamo a riguardo? Ecco qualche informazione!

Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Malgioglio giudici del Serale di Amici 2023: quando inizia

La vita privata di Michele Bravi

Il cantante Michele Bravi che quest’anno farà parte – insieme a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè – della giuria del Serale di Amici 2023 si è raccontato ai microfoni di Anna Ammirati, nel podcast realizzato per Il Fatto Quotidiano. Il ragazzo nel corso della chiacchierata ha spiegato di aver pagato il fatto di aver parlato sempre e piuttosto apertamente della propria sessualità: ‘Sono un cantante che ha sempre dichiaratamente parlato della sua sessualità, della sua libertà di amare e così via. Se questa cosa l’avessi fatta venti anni fa, io adesso non sarei qua a raccontare la mia musica’, afferma.

Il concetto di fluidità

Poi, in risposta ad una domanda della Ammirati che gli chiede se si definisse più gay o più fluido aggiunge: ‘Più fluido nel senso che mi è capitato di avere delle relazioni con delle ragazze. Io mi sono sempre definito fluido perché mi è capitato d’innamorarmi di ragazzi, ma ahche di provare dei sentimenti per delle ragazze e quindi ho sempre giocato molto con questo concetto di fluidità’. Successivamente, il giovane cantautore ha ammesso di aver pagato per la propria fluidità: ‘Io mi sento giudicato se per strada cammino con un ragazzo. Nel mio lavoro ho subito delle perdite. Ci sono state situazioni in cui sono stato messo da parte perché avevo fatto delle dichiarazioni, ho pagato dei prezzi’.