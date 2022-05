Michele, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, oggi, moglie e Sanremo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantante Michele, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dall’infanzia a Genova ai successi di Michele

Michele, all’anagrafe Gianfranco Michele Maisano, è nato a Vigevano il 22 giugno del 1944 ed è un noto cantante italiano. Ancora bambino, si è trasferito a Genova, dove ha frequentato l’istituto tecnico dei trasporti e logistica nautico San Giorno, poi a soli 14 anni ha inciso il primo 45 giri con due brani, Sono dannato e Flirt, entrambi pezzi rock’n roll. Durante il periodo scolastico, si è esibito dal vivo con uno suo complesso ed è stato notato dal maestro Gian Piero Reverberi, che gli ha fatto incidente una sua canzone, Ma se tu vorrai.

Nel 1963 Michele ha partecipato con Se mi vuoi lasciare al Cantagiro e lo ha vinto: disco che ha ottenuto notevole successo, sua canzone sicuramente più conosciuta. Poi ha ottenuto successo con Ridi, Ti ringrazio perché e Ti senti sola stasera. Nel 1966, invece, ha pubblicato Dite a Laura che l’amo, che lo ha fatto conoscere fuori dall’Italia.

Il debutto in Francia (e non solo)

Nel 1967 Michele ha debuttato a Parigi, all’Olimpya, tempio sacro della musica leggera. Ma ha riscosso, in quegli anni, notevole successo anche all’estero, in Messico, Giappone, Romania, Francia, Germania, Canada e America Latina. Nel 1980, poi, ha messo in piedi la prima orchestra spettacolo e nel 2012 è stato chiamato da Verdiano Vera, produttore discografico, per far parte del super gruppo Artisti Unii per Genova, realizzato per raccogliere fondi per l’alluvione del 4 novembre 2011. Dal 2016, invece, è ospite fisso nel programma MilleVoci di Gianni Turco.

La vita privata di Michele (cantante)

Ma veniamo alla vita privata. In realtà, non abbiamo molte informazioni: sembra essere geloso e riservato sulla sua sfera sentimentale. Si lascerà andare ai microfoni di Serena Bortone?