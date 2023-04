Michele Cucuzza a Back to School: chi è, età, carriera, oggi, compagna, figlie, malattia, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata del reality show “Back to School” in onda in prima serata su Italia 1 con la conduzione della celebre Federica Panicucci. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il giornalista Michele Cucuzza, siete curiosi di saperne di più su di lui? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo sulla sua vita!

Chi è Michele Cucuzza: età e carriera

Michele Cucuzza è nato a Catania il 14 novembre del 1952, figlio di Salvatore Cucuzza Silvestri, vulcanologo e docente all’Università degli Studi di Catania. Michele oggi ha 70 anni e una lunga carriera alle spalle. Ha mosso i primi passi come giornalista in Sicilia nel quotidiano Catania Sera, occupandosi principalmente di temi di società. Nel 1973 si è trasferito a Milano e ha iniziato a collaborare con il quotidiano Il Giorno e con l’ufficio stampa del sindacato UIL. Nel 1976,invece, ha fondato con altri colleghi Radio Popolare e si è laureato, negli stessi anni, in Lettere moderne. Nel 1983 Michele Cucuzza ha iniziato a collaborare con la Rai e a seguire le principali vicende di cronaca di quegli anni. Nel 1988 ha condotto il Tg2 e dal 1998 al 2008 è stato il conduttore de La vita in diretta. Dal 2008 al 2011, invece, è stato il conduttore con Eleonora Daniele di Uno Mattina. Recentemente, nel settembre 2019, ha ottenuto il Premio alla Carriera “Menotti Art Festival Spoleto”.

La vita privata: compagna, figlie

Della sua vita privata sappiamo che ha avuto due relazioni importanti che gli hanno donato due figlie. La figlia maggiore è nata dalla relazione con una giornalista francese, mentre la seconda è nata da una relazione avuta con una collega conosciuta in Rai. A gennaio del 2019 ha ammesso di non essere più single e di aver conosciuto una donna: si tratta di Rosanna Caltizzone, una dottoressa estetica calabrese. Da poco ha festeggiato i 30 anni della primogenita Matilde, ecco un dolce scatto tra padre e figlia:

Cosa fa oggi, foto e Instagram

Michele Cucuzza ad oggi continua ad essere un giornalista e un conduttore radiotelevisivo. Ha da poco pubblicato un libro a quattro mani in collaborazione con Daniele Osnato dal titolo: “Guarda, cos’è?”. Si occupa soprattutto di sensibilizzare sulle tematiche che affliggono la sua terra e tutto il sud Italia. Ha un profilo Instagram molto attivo su cui vanta 33.800 followers.