Michele Guardì, chi è il figlio Alessandro: età, oggi, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Da noi a ruota libera, la trasmissione in onda dalle 17 e condotta da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Michele Guardì. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino all’amore per sua moglie Rita Calabrò, da anni al suo fianco. Insieme hanno dato alla luce il loro unico figlio Alessandro. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

L’amore tra Michele Guardì e Rita Calabro

Il loro primo incontro è avvenuto quando erano giovanissimi. Lei, genovese, era in vacanza ad Agrigento e dopo uno scambio di sguardi, tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Lui ha raccontato in più occasioni: “L’ho conosciuta ad Agrigento. Lei stava per ritornare nella sua Genova con la littorina. Quel giorno, per la prima volta, decisi di non andare in macchina a Termini Imerese, ma in treno”. Pare che si sia seduto vicino a lei e dopo un pezzo di tragitto insieme, si sono scambiati gli indirizzi. “Ci fidanzammo e sono più di 50 anni che stiamo insieme“. I due sono innamoratissimi, lui non perde occasione per ribadire “Rita è il mio angelo custode, non saprei come fare senza di lei”.

Chi è il figlio Alessandro: età, oggi, vita privata

Dal loro grande amore, che dura da 50 anni, è nato un figlio Alessandro. Lui ha deciso di mantenersi lontano dai riflettori: non ha seguito le orme del papà, è Laureato in Psicologia ed è anche uno scrittore. Firma i suoi libri con lo pseudonimo di Alessandro Salas. Ha pubblicato due libri: Nella terra di nessuno c’erano tutti, nel 2004 e Schizoamore nel 2007. Quest’ultimo è stato revisionato e poi ripubblicato nel 2014 con il titolo di Schizoamore. Palpiti, ossessioni e travasi di cuore. Sulla sua vita privata non sappiamo molto, perché è una persona molto riservata. Sappiamo soltanto che è sposato da molti anni con una donna che ama molto e con cui ha messo al mondo due figli: Tommaso e Maria Sole.

La gioia di diventare nonni

Il figlio Alessandro ha regalato a Michele Guardì e Michele Calabro la gioia di diventare nonni. Tommaso oggi ha 12 anni e Maria Sole ne ha otto. In un’intervista per un giornale di Agrigento, Guardì ha raccontato: “Essenzialmente mi definisco un nonno contento e gratificato. La mia nipotina è stata ribattezzata Michelina e sa perché? Perché ha il mio stesso carattere. Sa il fatto suo. La sera a ora di cena guarda tutti con autorevolezza e chiosa con voce squillante: “Forza, andiamo tutti a tavola!”.