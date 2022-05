Michele Merlo, chi era il cantante di Amici morto per emorragia cerebrale: età, canzoni, Amici, fidanzata, Instagram, morte, papà Domenico

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, in esclusiva, anche Domenico Merlo, il papà di Michele, il giovane cantante di 28 anni morto l’anno scorso, il 6 giugno, per un’ischemia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante.

Dagli esordi al debutto di Michele Merlo ad Amici

Michele Merlo, nato il 1 marzo del 1993 a Rosà, in provincia di Vicenza, è stato un giovane cantante (in arte Mike Bird), che nel 2017 ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. Così ha avuto modo di farsi conoscere e di muovere i primi passi nel mondo della musica, da sempre la sua più grande passione. In realtà, prima di quell’esperienza televisiva, Michele Merlo aveva già tentato di entrare a X Factor, dove è arrivato fino ai Bootcamp.

La musica lo ha accompagnato sempre, fin dalla sua adolescenza. Tra i suoi punti di riferimento ci sono stati artisti come Kings of Leon, Arctic Monkeys, Jeff Bucley, ma lui era riuscito a crearsi una propria personalità, una propria identità.

Cosa è successo dopo il talent

Dopo l’avventura ad Amici, Michele Merlo ha firmato un contratto con l’indipendente Maciste Dischi, poi ha pubblicato il suo album di esordio. Nel 2019, invece, è tornato sulle scene musicali con il suo vero nome e con un secondo album ‘Cuori stupidi’, che è stato anticipato dai singoli ‘Non mi manchi più’, ‘Tutto per me’, ‘Aquilino’. Nel 2020, poi, Mike Bird ha pubblicato il suo primo libro ‘Cuori stupidi. Una notte può cambiare tutto’.

Come è morto Mike Bird

E in una notte la sua vita è cambiata. Michele Merlo è morto tra il 6 e il 7 giugno dello scorso anno a Bologna a causa di un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Forse, però, poteva salvarsi e ne è convinto papà Domenico.

Chi è la fidanzata Luna, vita privata

Michele Merlo ha avuto una storia d’amore con Shady Fantin Cherkaoui, anche lei cantante e allieva nel 2017 della scuola di Amici. Ma quando è morto era fidanzato con una ragazza, Luna, che poi su Instagram lo ha ricordato con un post emozionante, strappalacrime e commovente.

Michele Merlo: Instagram

