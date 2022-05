Michele Merlo: l’inedito ‘Farfalle’ a un anno dalla morte di Mike Bird

A quasi anno dalla morte di Michele Merlo, il giovane cantante di 28 anni stroncato il 6 giugno per un’ischemia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante, sta per uscire il suo singolo inedito ‘Farfalle‘, che da venerdì 27 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Quando esce Farfalle di Michele Merlo

Farfalle è l’inedito di Michele Merlo e racconta il cantante, che molti avevano imparato a conoscere ad Amici, talent di successo di Maria De Filippi. Un sognatore, un ragazzo romantico, ribelle, schietto, che viene descritto benissimo nella nuova canzone, quella che l’Associazione Romantico Ribelle, l’Universal Music, Senza Dubbi e Take Away hanno deciso di regalare ai fan, a tutti quelli che non smetteranno mai di voler bene a Mike Bird. Farfalle uscirà venerdì 27 maggio e sarà disponibile, da quel giorno, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

L’evento dedicato a Mike Bird il 6 giugno

Intanto, a un anno dalla sua scomparsa, lunedì 6 giugno alle 20.30 presso lo Stadio Comunale di Rosà, in provincia di Vicenza, si terrà un evento dedicato a Mike Bird. Ci sarà la sua famiglia, gli amici di sempre e tutti si stringeranno in un grande abbraccio perché Michele non c’è più, ma la sua presenza è ugualmente viva. In tutti quelli che si erano affezionati a lui, che con le sue canzoni continuano a sognare.