Michele Morrone: chi è, età, 365 giorni, Elena D’Amario, Instagram, moglie

Si può dire che Michele Morrone sia il sogno di tante italiane. Dopo il film 365 giorni che lo vede protagonista, il web è decisamente impazzito. Sexy e affascinante i suoi modi di fare hanno conquistato il pubblico. Ma vediamo chi è e tutta la sua storia.

Michele Morrone vita privata

L’attore è nato il 3 Ottobre del 1990 a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Il suo segno zodiacale è Bilancia ed è alto 1.90cm. Si è appassionato al mondo del cinema molto presto e grazie a Harry Potter. Infatti, il primo film l’ha visto a 11 anni e da quel momento ha deciso che il suo lavoro sarebbe stato fare l’attore. Ha iniziato a studiare recitazione nella città di Pavia, presso il Teatro Fraschini.

Carriera

Ha fatto il suo primo provino nel 2011, dove è stato scelto per la miniserie televisiva Come un delfino 2. Ha recitato in quell’occasione con Raoul Bova. Poi ha recitato nelle fiction Che Dio ci aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof!. Dopo qualche anno poi, nel 2016, ha partecipato all’undicesima edizione di Ballando con le stelle arrivando in finale al secondo posto. Dopo un anno ha avuto poi il suo primo ruolo da protagonista, quello del tritone Ares nella fiction Sirene, su Rai 1. Nel 2019 è entrato poi nel cast della serie Il processo.

365 giorni, Anna-Maria Sieklucka e il tatuaggio

Nel 2020 la sua carriera ha avuto il boom grazie al film 365 giorni. Un film erotico polacco in cui interpretava un boss mafioso. Il sequel è uscito da poco su Netflix. Accanto a lui ha recitato l’attrice Anna-Maria Sieklucka. Alcuni voci dicono che tra i due ci sia stato qualcosa. Da poco lui si sarebbe fatto un tatuaggio con scritto “AMS”. Tutti hanno pensato che fosse per lei ma, subito, l’attore ha smentito le voci spiegando che che le iniziali appartengono alle sue zie.

Michele Morrone ha una moglie

Michele si è sposato nel 2014 con Rouba Saadeh, una stilista libanese. Insieme hanno avuto due figli. Il loro amore però nel 2018 è finito. I due stavano insieme da quasi otto anni. Il divorzio è stato un momento difficile della sua vita. Infatti ha interrotto la carriera da attore per dedicarsi ad altro. Ha fatto addirittura il giardiniere in un villaggio turistico.

Michele Morrone e Elena D’Amario

I due sono usciti allo scoperto, per la prima volta, nel 2019. Una storia un po’ travagliata di tira e molla. Ora, dopo 4 anni, sembrerebbe che siano tornati insieme. Prima lui ha messo un selfie con lei. Poi sono usciti, mano per la mano, nel centro di Pescara.

Instagram

Il profilo di Instagram è iammichelemorrone ed è seguito da più di 14milione di persone.