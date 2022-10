Michele Placido: chi è, età, carriera, film, vita privata, figli e moglie dell’attore

Michele Placido è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Molto conosciuto sia in Italia sia allestero, a livello internazionale si ricorda di lui linterpretazione del commissario di polizia Corrado Cattani, nelle prime quattro stagioni della celebre serie televisiva la Piovra. Numerosi i riconoscimenti da lui ottenuti nel corso della sua sfavillante carriera. Invece, dal febbraio 2021 è presidente del teatro comunale di Ferrara.

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni 30 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Michele Placido: la biografia

Michele Placido è nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia il 19 maggio del 1946. È il terzo di otto fratelli, tra i quali anche gli attori Gerardo Amato e Donato Placido. Il cugino del padre è stato un conosciuto giornalista e critico letterario. Inoltre, Michele è un discendente dellaltrettanto conosciuto brigante Iucano Carmine Crocco. Dopo gli studi superiori, a 18 anni, Michele si trasferì a Roma dove entro nel corpo della Polizia prendendo parte, come poliziotto, alla battaglia di Valle Giulia. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta, luomo si è fatto conoscere nel panorama cinematografico italiano.

Carriera

Lesordio di Placido avviene nel 1974 con Romanzo Popolare di Monicelli, seguono poi Marcia trionfale di Bellocchio e Ernesto di Salvatore Samperi. Straordinario il successo che Placido riscontra come protagonista nei primi quattro episodi de La Piovra, andati in onda nel 1983, 1986, 1987, 1989. Una carriera davvero sfavillante e ricca di successi la sua, ne sono un esempio tra gli altri Divina Creatura, La mano nera, Non ho tempo, Teresa la ladra, LAgnese va a morire Casotto, o ancora, La ragazza dal pigiama gialla. Il debutto come regista di Michele Placido avviene invece nel 1990 con Pummarò. Più recentemente, invece, nel 2018, ha diretto il video ufficiale della canzone Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Vita privata

Michele Placido ha 5 figli. Con Simonetta Stefanelli - sposata nel 1989 e divorziata nel 1994 - ha avuto Violante, Michelangelo e Brenno. Nel 1988 ha invece avuto Inigo, nato dal legame con Virginie Alexandre. Invece con lattuale moglie Federica Vincenti ha avuto Gabriele.

Social

Michele Placido non possiede un account ufficiale sui social.