Michele Placido, chi è la moglie Federica Vincenti: età, carriera, lavoro, musica, vita privata, figli

Se la vita privata e professionale di Michele Placido sono ben documentati e noti al grande pubblico, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Federica Vincenti? Iniziamo subito col dire subito che la personalità della donna è alquanto poliedrica: cantautrice, musicista, produttrice cinematografica nonché produttrice teatrale italiana, numerose le attività da lei svolte.

Federica Vincenti: la biografia

Federica Vincenti studia canto fin da piccola. A 19 anni entra allAccademia nazionale darte drammatica di Roma Silvio DAmico dove studia recitazione, pianoforte e canto lirico. Diplomata nel 2005, la donna ha poi continuato a studiare e seguire seminari di perfezionamento in canto. Nel 2004 fonda la Goldenart Production, la quale ha una produzione decisamente variegata, che spazia dal teatro, al cinema e alla musica.

Carriera

Dal 2006 Federica partecipa a oltre venti spettacoli teatrali dove sono presenti le figure più rappresentative del teatro italiano. Si ricordano tra gli altri, Spoon River con Mariangela Melato, linterpretazione di brani di John Dowland ne Il Mercante di Venezia mentre nello spettacolo Italia Mia di Vincenzo Cerami canta sulle musiche di Nicola Piovani. Questa interpretazione le fa vincere il premio Persefone 2010 come cantante rivelazione dellanno. Nel 2008 è candidata invece come migliore attrice emergente al premio ETI Gli Olimpici del Teatro per lo spettacolo il romanzo di Ferrara che vede alla direzione Piero Maccarinelli.

Nel 2016 Federica partecipa a The Voice Of Italy entrando nel team di Raffaella Carrà, lanno dopo, nel 2017, collabora allalbum del compositore Davide Cavuti, Vitae e nel settembre dello stesso anno esce il singolo e il video clip Sorry, scritto da Daniele Barbiero. Per linterpretazione, nonché per il connubio tra musica e cinema, riceve il Premio Roma VideoClip - Special Award come artista rivelazione dellanno 2017.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Federica Vincenti è sentimentalmente legata allattore Michele Placido. Sposati nel 2012, dal loro amore è nato Gabriele.

Instagram

Federica vincenti è attiva sui social. Il suo account Instagram è 11.5mila follower.