Michele Santoro contro Fazio e Annunziata: ‘Non li sopporto’, ecco perché

Da ex Rai, il giornalista Michele Santoro ha voluto commentare l’addio a viale Mazzini di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Una polemica tutta a Sinistra, considerato come tutti e tre i giornalisti politicamente si schierano in quell’area politica. Ma nonostante la vicinanza ideologica e soprattutto lo stato di colleghi, l’ex conduttore di “Annozero” non ha speso belle parole per i due personaggi televisivi che hanno detto “addio” alla Rai.

Michele Santoro contro Fazio e l’Annunziata

In una dichiarazione pubblica, Santoro si sarebbe fatto scappare come “non sopporti i volti di Fabio Fazio e Lucia Annunziata”. Un duro sfogo fatto al collega Giovanni Floris, durante la diretta di DiMartedì su La7: “Sono stati il perno attorno a cui è ruotata una politica culturale in Rai fatta di esclusioni”. Ha proseguito: “Sono convinto che la Rai come azienda abbia avuto una perdita, perché sono due professionisti molto validi. Ma io non sopporto nessuno dei due”.

Gli altarini di Fabio Fazio

Una delle domande più intriganti poste a Michele Santoro, riguarda proprio la carriera dell’ex conduttore di “Che tempo che fa”: “Le narrazioni che fanno sono sempre un po’ farlocche. Non è vero che Fazio è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato a lavorare a La7 quando era di Telecom, non fece nessuna puntata e andò via con una paccata di miliardi. Uscì da quell’avventura devastato, era molto più ricco di prima ma alle Feste dell’Unità la gente lo guardava storto. Io non rientrai in Rai, lui invece sì. Non è rientrato soltanto per i buoni uffici del suo agente, è rientrato anche perché la politica ha voluto che lui tornasse”.

Lucia Annunziata fece escludere Santoro dalla RAI

Sulle parole per Lucia Annunziata, si percepisce un motivo di vendetta da parte di Michele Santoro: “Quando lasci la Rai dicendo che non sei d’accordo di questo governo, uno si deve ricordare che è stata il presidente di garanzia quando a governare era Silvio Berlusconi. Questi due colleghi sono stati il perno attorno a cui è ruotata una politica culturale in Rai fatta di esclusioni e di ammazzamento del pluralismo. Siamo arrivati alle esclusioni di oggi perché abbiamo omologato la televisione nei giorni precedenti”.