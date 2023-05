Harry e Meghan Markle vicini al divorzio? Ultime news sulla coppia

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, si continua a parlare della famiglia reale inglese. E questa volta protagonisti sono il principe Harry e sua moglie Meghan. Con le domande dei fan della coppia che si rincorrono: tra i due c’è davvero la crisi e il matrimonio sta per giungere al capolinea? Si vocifera, infatti, che il principe Harry avrebbe consultato degli avvocati divorzisti e si sarebbe allontanato dalla moglie Meghan Markle per stare da solo al San Vincente Bungalow, un resort di lusso vicino alla loro villa di Montecito. La coppia smentisce, ma i rumors non si fermano e i riflettori continuano a essere puntati su di loro.

Harry e Meghan Markle in crisi?

Harry e Meghan Markle stanno vivendo una fase di crisi nel loro matrimonio? È questa la domanda che si fanno molti osservatori della coppia reale, che da tempo sembra attraversare un momento difficile. Il principe e l’ex attrice, che hanno celebrato il loro quinto anniversario di matrimonio lo scorso 19 maggio senza condividere nulla sui social, avrebbero infatti preso delle distanze fisiche e emotive.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media britannici e statunitensi, Harry non sopporterebbe più il carattere dominante e manipolatore di Meghan Markle e avrebbe deciso di consultare degli avvocati divorzisti per mettere fine alla loro unione. Inoltre, il principe avrebbe l’abitudine di trascorrere del tempo da solo al San Vincente Bungalow, un resort di lusso a Santa Barbara, vicino alla loro casa di Montecito, dove avrebbe prenotato una camera “segreta” per rifugiarsi quando la situazione in famiglia diventa insostenibile.

La coppia ha smentito queste voci attraverso un portavoce, ma i gossip non si placano. Molti sostengono che Harry sia sempre più isolato e infelice negli Stati Uniti, dove non ha amici né parenti, e che Meghan lo trascuri per dedicarsi alla sua carriera e ai suoi interessi.

Un possibile ritorno in patria?

Harry starebbe anche pensando di acquistare una proprietà nel Regno Unito per avere una base nel suo paese natale. Il principe pare che abbia mantenuto dei buoni rapporti con la sua famiglia d’origine, nonostante le polemiche scatenate dalle sue interviste rivelatrici e dalla sua autobiografia Spare.

Harry e Meghan Markle riusciranno a superare questa crisi, che loro comunque hanno smentito, o si avvicinano davvero al divorzio? Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma solo speculazioni. La coppia potrebbe anche essere vittima di una campagna diffamatoria orchestrata dai tabloid o da persone invidiose del loro successo. Quel che è certo è che i due hanno sempre dimostrato di essere uniti e innamorati, anche nelle difficoltà. Forse hanno solo bisogno di un po’ di privacy e di tranquillità per ritrovare il loro equilibrio.