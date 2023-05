Incoronazione di Re Carlo III e Camilla: la cerimonia

Il momento tanto atteso è arrivato e dopo mesi di preparativi oggi è il grande giorno, quello dell’incoronazione di Carlo III di Inghilterra e di sua moglie Camilla, che diventerà Regina. Il sovrano britannico, dopo la morte della mamma, la Regina Elisabetta, verrà incoronato ufficialmente nell’Abbazia di Westminster: la cerimonia prenderà il via tra poco, con l’arrivo dei reali in processione da Buckingham Palace.

La cerimonia dell’incoronazione di oggi di Re Carlo III

L’incoronazione di Re Carlo III resta un evento storico indimenticabile e la cerimonia si potrà seguire anche in Italia. Una cerimonia che sarà caratterizzata da cinque passaggi fondamentali: il riconoscimento, il giuramento, l’unzione, l’investitura, l’incoronazione. E, poi, l’intronizzazione e l’omaggio. Dopo tutto questo sarà la volta della regina Consorte, Camilla, che verrà incoronata. La cerimonia prenderà il via tra poco: ci sarà la processione dei capi religiosi e dei rappresentati delle comunità di fede, dei leader ecumenici, dei regni e del coro, poi ‘sfileranno’ il Re e la Regina. Lui con l’abito cremisi di Giorgio VI, lei con quello cremisi di Elisabetta II. I due arriveranno nell’abbazia di Westminster, poi ci sarà il riconoscimento che risale alle antiche procedure del Witan.

Il giuramento, tutti i passaggi e il programma completo della cerimonia

Dopo la ‘presentazione’ della Bibbia, ci sarà la seconda parte, quella del giuramento, tra canti e sermoni. La terza parte della cerimonia, invece, è dedicata all’unzione con l’olio santo, che è l’atto centrale e si svolge in privato: il re siederà sulla sedia dell’incoronazione e indosserà una camicia bianca. La quarta parte, invece, è dedicata all’investitura e all’incoronazione vera e propria, poi ci saranno l’intronizzazione e l’omaggio con l’arcivescovo di Canterbury che alla fine proclamerà: ‘Dio salvi il re’. E il popolo dovrà rispondere: ‘Dio salvi Re Carlo. Lunga vita a Re Carlo. Possa il re vivere per sempre’.

L’incoronazione della Regina Camilla

Dopo l’incoronazione di Carlo, sarà la volta di Camilla: si partirà con l’unzione, poi verrà riconosciuta l’asta della Regina Consorte e ci sarà l’intronizzazione, il momento in cui i due saranno ‘uniti nella comune vocazione davanti a Dio’.

Dove seguire l’incoronazione in Italia in diretta tv

L’evento, dalla portata storica, si potrà seguire anche in diretta tv e in streaming in Italia. E su diversi canali. Su Rai 1 ci sarà uno speciale del TG1, che prenderà il via alle 11.45 e terminerà alle 15.30 (breve pausa solo per il telegiornale delle 13.30). Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento, mentre su Rai News ci saranno delle finestre sulla cerimonia. Anche Mediaset ha deciso, ovviamente, di seguire l’incoronazione di Re Carlo III e su Canale 5, a partire dalle 11, andrà in onda, in diretta, lo speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del TG5. La padrona di casa, Silvia Toffanin, seguirà la cerimonia e commenterà tutto con i suoi ospiti in studio.

E ancora, anche SkyTG24 seguirà l’incoronazione di Re Carlo III e lo farà sabato a partire dalle 11, fino alle 14.30: in collegamento dall’Abbazia di Westminster Tiziana Prezzo. Alle 21.15, invece, su Sky Documentaries e in streaming su Now Tv (sempre per gli abbonati) andrà in onda il documentario Principe Carlo Il Nuovo Re. L’evento, inoltre, verrà seguito anche da Real Time, canale 31 del digitale terrestre.