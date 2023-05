Incoronazione Re Carlo III in diretta tv: orario e dove seguire la cerimonia in Italia, lo speciale di Verissimo

Il momento tanto atteso è quasi arrivato e in Inghilterra è tutto pronto per l’incoronazione di Re Carlo III. Dopo la morte della mamma, la Regina Elisabetta, e le settimane in lutto, a distanza di tempo ci sarà la cerimonia che verrà seguita ovunque, anche in Italia. Una cerimonia in programma sabato 6 maggio alle 12 (orario italiano), alle 11 a Londra, presso l’Abbazia di Westminster. Un evento storico, fondamentale, che verrà trasmesso in diretta tv dalla BBC per i cittadini britannici. E non solo.

Dove seguire l’incoronazione di Re Carlo III sulla Rai sabato 6 maggio 2023

L’evento, come anticipato, si potrà seguire in diretta tv anche in Italia. Il nostro Paese, d’altra parte, da giorni sta seguendo i preparativi, passo dopo passo: se ne parla ovunque, da Serena Bortone ad Alberto Matano, ma recentemente su Rai 1 è andato in onda anche il documentario Ulisse di Alberto Angela interamente dedicato alla Corona di Windsor. Sabato 6 maggio, in ogni caso, su Rai 1 ci sarà uno speciale del TG1, che prenderà il via alle 11.45 e terminerà alle 15.30 (breve pausa solo per il telegiornale delle 13.30). Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento, mentre su Rai News ci saranno delle finestre sulla cerimonia.

Incoronazione Re Carlo III in tv: orario, cerimonia, programma completo e ospiti

Lo speciale di Verissimo dedicato a Re Carlo III

Ma non solo Rai. Anche Mediaset ha deciso, ovviamente, di seguire l’incoronazione di Re Carlo III e su Canale 5, a partire dalle 11, andrà in onda, in diretta, lo speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del TG5. La padrona di casa, Silvia Toffanin, seguirà la cerimonia e commenterà tutto con i suoi ospiti in studio.

La cerimonia anche su Sky e Real Time

Ma non finisce qui. Anche SkyTG24 seguirà l’incoronazione di Re Carlo III e lo farà sabato a partire dalle 11, fino alle 14.30: in collegamento dall’Abbazia di Westminster Tiziana Prezzo. Alle 21.15, invece, su Sky Documentaries e in streaming su Now Tv (sempre per gli abbonati) andrà in onda il documentario Principe Carlo Il Nuovo Re. L’evento, inoltre, verrà seguito anche da Real Time, canale 31 del digitale terrestre: le trasmissioni prenderanno il via già alle 8.30 di sabato mattina. Insomma, un evento storico, assolutamente da non perdere.