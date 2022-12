Mida a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, vita privata, Instagram, testo e video di Malditè

Mida è un rapper classe ’99. Nasce a Caracas, da madre venezuelana e padre italiano, e cresce a Milano. Si avvicina alla musica all’età di 11 anni e in poco tempo alcuni dei freestyle pubblicati sul web iniziano ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour.

Il rapper italo-venezuelano Mida

Nel 2020 Mida decide di ripartire da indipendente. Ratatah Freestyle #3 segna il suo ritorno sulla scena, seguita da Davvero, il suo primo singolo ufficiale di questo nuovo percorso. MMM la seconda uscita dell’estate 2020, prodotta da Lax, a cui fa seguito Dinero, punto di svolta nel nuovo viaggio di Mida. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di Real Talk dimostrando una grande capacità come performer; nello stesso anno collabora all’album Napoli 51 di Nicola Siciliano nel brano Slide (Passo Dopo Passo).

Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti” che insieme al brano “Lento” hanno totalizzato più di 20 milioni di stream sulle piattaforme digitali, seguita nel 2022 dall’uscita di “Stupido Sentimento” e dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre 2022 esce il suo nuovo singolo “Ti sta bene”. Mida a novembre viene selezionato tra i primi otto finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Malditè”.

Mida, nome d’arte di Christian Mida, è un rapper milanese (zona piazzale Ovidio) classe ’99, nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. A partire dagli 11 anni si dedica alla musica e inizia presto a pubblicare brani, cominciando ad attirare l’attenzione di diversi addetti ai lavori: tra il 2015 e 2016 pubblica Casinò, Solitamente, Per Sempre e soprattutto Ovidio e Ratatah Freestyle. A soli 16 anni entra nel roster di Blocco Recordz, esordendo nella label di Emis Killa con Ratatah Freestyle #2, pubblicato il 26 giugno 2017.

Nello stesso anno gira l’Italia come open act del tour di Emis e a settembre esce Maledetto su produzione di Drillegittimo. Il 20 luglio 2018 esce Bevo, singolo su produzione di Big Fish, dopodichè rimane fermo per diverso tempo per questioni discografiche. Nel 2020 ritorna attivo da indipendente, pubblicando il 20 maggio Ratatah Freestyle #3 togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe e spiegando i motivi della sua pausa dalle uscite.

Il freestyle fa da apripista ai nuovi progetti di Mida e anticipa l’uscita del primo singolo ufficiale dopo la pausa, intitolato Davvero, uscito il 10 giugno e prodotto da Lax. Mida Replica il 9 luglio pubblicando MMM. Il 14 agosto esce Napoli 51, album d’esordio di Nicola Siciliano, in cui compare per la traccia Slide (Passo dopo passo) prodotta da Chakra e Lax. Non conosciamo alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia una fidanzata o meno.

Malditè

tururu tururu tururu

Caffe , bevo un altro caffè

tanto sogno pure sveglio e sai che tu ahimè , hai me

e non un altro vabbè

mi fai sentire stupido davvero

vieni e vai come nuvole nel cielo

quella un po’ sembra te

tu vai via senza di me

Con la testa fra le nuvole

sento solo che mi sento solo

se ogni tuono ha il suo fulmine

viene e vai come nuvole nel cielo

mi fai sentire stupido davvero

vai via senza di me

e mi viene il malditè, malditè, maldité

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te

tururu tururu turutu che

sei come la retta via quando non hai più una bussola

e mi bussa

la malinconia sbagliata in serata giusta

e vado sempre più giù

perso nel blu

il cielo come mare siamo noi le stelle

perché non cadi con me?

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te

Lo trovate a @mida.mp3, il profilo ufficiale su Instagram del rapper Mida. Attualmente è seguita da 34.3 K di followers. Nel proprio profilo, pubblica foto da modello e legate alla sua sfera musicale.