Mietta: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il marito, figlio, Instagram, vita privata, compagno

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la seconda del 2022. Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del nuovo anno: in studio, da Silvia Toffanin, il racconto di Mietta.

Mietta: chi è, età, carriera, Ballando con le Stelle

Mietta, all’anagrafe Daniela Miglietta, nasce a Taranto il 12 novembre del 1969. Comincia a cantare sin da adolescente in un gruppo tutto al femminile, “Ciak”. Ha frequentato il liceo ed è qui che prende parte al coro della scuola. Nel 1989 accede al Festival di Sanremo nella categoria “Nuovi” sotto lo pseudonimo di Mietta e ottiene il successo, alla prima partecipazione, con Canzoni: un brano scritto da Amedeo Minghi. È proprio con il noto cantante Amedeo Minghi che Mietta tornerà al Festival di Sanremo tra i big con la canzone Vattene Amore. Nel 1991 torna nuovamente sul palco dell’Ariston con la canzone Dubbi no. Nel 1996 presta la sua voce al personaggio di Esmeralda nel film Disney Il Gobbo di Notre Dame. Da questa esperienza comincia anche la sua carriera come attrice: è protagonista in alcune film tv tra cui La Piovra e Donne di Mafia. La carriera da cantante invece, prosegue con l’esplorazione di nuove sonorità: Mietta passa dalla musica leggera al Soul, dall’R & B all’elettronica dimostrando di essere un’artista poliedrica.

Mietta: chi è il marito, figlio, vita privata

Mietta è stata fidanzata per anni con il modello e attore Brando Giorgi. Una volta terminata la relazione, ha ritrovato l’amore con il chitarrista Davide Tagliapietra, il suo attuale compagno e padre del figlio Francesco Ivan, nato nel 2010.

Mietta: curiosità e Instagram

Il suo nome d’arte le è stato imposto dal produttore Claudio Mattone .

. Ha partecipato a diversi talent e programmi televisivi: Music Farm, Tale e quale show, I migliori Anni e Star Academy.

Ha preso parte al videoclip di Zucchero, Menta e rosmarino.

Ama il buon cibo, il mare e la scrittura. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo libro L’albero delle giuggiole e nel 2016 è uscito Tra l’acqua e l’olio.

e nel 2016 è uscito Su Instagram con l’account @mietta_official vanta oltre 47 mila followers.