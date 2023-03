Mietta, chi è l’ex marito: età, vita privata, figli

Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto televisivo di Oggi e un altro giorno, il talk pomeridiano di casa Rai condotto dalla bravissima Serena Bortone. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche la famosa cantante Mietta. Sarà l’occasione per conoscerla meglio anche dal punto di vista della vita privata: cosa sappiamo infatti della sua sfera sentimentale? Mietta è sposata? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Mietta, chi è l’ex marito Davide Tagliapietra

Mietta, pseudonimo e nome d’arte di Daniela Miglietta, oggi ha 54 anni. Cantante, ma anche attrice e scrittrice, ha conosciuto la fama alla fine degli anni ’80 vincendo la 34esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria ‘Nuovi’ con il brano Canzoni, arrivando poi terza l’anno successivo insieme ad Amedeo Minghi. In carriera ha venduto oltre cinque milioni di dischi e vanta ben otto partecipazioni a Sanremo. Il suo nome è anche legato al cinema, avendo interpretato diversi ruoli in tre film, alla televisione e ad alcuni programmi tv. Non tutti sanno che ha avuto anche un’esperienza al doppiaggio dando voce ad Esmeralda nel Gobbo di Notre Dame. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? La cantante è stata sposata con Davide Tagliapietra, il chitarrista figlio del cantante de Le Orme Aldo. La coppia nel 2010 ha avuto un figlio che si chiama Francesco Ian. Oggi i due tuttavia non starebbero più insieme. Sul conto dell’ex marito di Mietta sappiamo che negli ultimi anni ha avuto collaborazioni con diversi artisti importanti del calibro di Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Max Pezzali, Syria e tanti altri.

Mietta e la storia d’amore con l’attore Brando Giorgi

Prima di Davide Tagliapietra Mietta, negli anni novanta, è stata legata all’attore e modello Brando Giorgi, nome d’arte di Lelio Sanità di Toppi. I due sono stati insieme dal 1992 al 1999: l’attore si è poi legato sentimentalmente alla showgirl Daniela Battizzocco che ha poi sposato nel 2013. La coppia ha avuto due figli che si chiamano Camilla (nata nel 2000) e Niccolò (nato nel 2004).