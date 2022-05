Mika: chi è, età, carriera, canzoni, compagno, Instagram

E’ tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Domenica In! Anche quest’oggi Mara Venier è pronta ad intrattenere il proprio pubblico con storie ed aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti! Numerosi come sempre gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche Mika reduce — com’è noto — dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest!

Leggi anche: Anticipazioni Domenica In puntata del 2 Maggio 2021: chi sono gli ospiti di oggi

Mika: biografia e carriera

Mika nasce il 18 agosto 1983 a Beirut ma le sue origini sono anche britanniche, francesi e statunitensi. Ha incominciato la sua ascesa al successo grazie al singolo Grace Kelly, che ha scalato le classifiche di numerosi Paesi.

Contemporaneamente ha ottenuto un ottimo successo anche il suo disco di esordio, Life in Cartoon Motion, che gli è valso quattro World Music Awards nel 2007 e dal quale sono stati estratti altri singoli di successo, come Love Today e Relax, Take It Easy.

Il suo secondo album, The Boy Who Knew Too Much, è stato pubblicato nel 2009 e contiene altre canzoni di successo, come We Are Golden e Kick Ass (We Are Young) ed è stato certificato disco di platino.

Agli inizi del 2011, Mika fa i bagagli e va a Montreal per realizzare il suo terzo album, con un approccio organizzativo fai da te, usando solo miglia aree, fantasia e soprattutto zero programmi.

Negli episodi uno e due del mondo di Mika, l’artista aveva creato un modello chiaro del suo universo, un microcosmo di palloncini e lucine colorate e personaggi animati (sia inteso come cartoni animati sia come personaggi eccitabili) definiti dalla loro ingenuità infantile, un mondo dove le certezze non erano mai messe in dubbio.

La musica che aveva riversato nel mondo era alimentata da irresistibili hook creati dalla sua mente musicale come tante contorte filastrocche. Ma a Montreal tutto questo cambia.

Terzo e quarto album

The Origin of Love è il terzo album, pubblicato il 25 settembre 2012, contenente canzoni di successo come Celebrate, Underwater e Stardust. Il 12 novembre 2013, per il solo mercato italiano, è uscita la raccolta Songbook Vol. 1, contenente diciassette brani estratti dai suoi tre precedenti lavori, un inedito (Live Your Life) e due nuove versioni di altrettanti brani già editi e rivisitati per l’occasione (Origin of Love e Happy Ending).

Il quarto album in studio, No Place in Heaven è uscito digitalmente il 15 giugno 2015 e fisicamente il giorno seguente. L’album è stato anticipato dai singoli Boum Boum Boum (giugno 2014), Talk About You, Last Party (aprile 2015) e Good Guys (inizialmente presentato alla finale del talent show X Factor Italia e nella versione francese di The Voice e poi uscito ufficialmente il 2 maggio 2015).

Il suo pop «caleidoscopico» e venato di dance affonda le radici nell’indie rock e nel glam rock. Alcuni hanno accostato l’artista a Elton John, Queen, Rufus Wainwright e Scissor Sisters. Il suo ultimo singolo, Tomorrow, è da poco stato pubblicato e fa parte dell’album My Name Is Michael Holbrook in uscita in questi giorni.

Programmi televisivi

In televisione, per ciò che riguarda l’Italia, il cantante . ha partecipato a molti programmi: citiamo X Factor Italia (Sky Uno, 2013-2015), The Voice: la plus belle voix (TF1, 2014-2017) o Stasera casa Mika (Rai 2, 2016-2017). E ancora: Mika Love Paris (Rai 2, 2016) e La compagnia del Cigno (Rai 1, 2019).

Vita privata

Mika è omosessuale ed ha fatto coming out nel 2012. Dal 2007 è legato sentimentalmente a Andreas Dermanis, regista e cameraman. Mika e Andreas convivono nella a Londra. Come ha dichiarato lo stesso cantante, la sua omosessualità è stata difficile da digerire per la madre, suo manager e stilista di professione.

Punto di riferimento per lo showman, il rapporto di Mika con la madre è stato piuttosto altalenante. Dopo aver scoperto un cancro al cervello, come fu lo stesso Mika ha dichiarare, la madre ha poi contratto il Covid. La donna ci ha lasciati nel 2021.

Instagram

Mika è molto presente sui social network anche con profili e pagine diversificate per nazioni. Ha un proprio sito web ed una popolare pagina su Facebook, così come su Instagram.