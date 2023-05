Milva, chi è la figlia Martina Corgnati: età, lavoro, oggi, figli, marito, foto e Instagram

Si parlerà di Milva oggi nella trasmissione Domenica In, il salotto pomeridiano condotto da Mara Venier in onda su Rai 1. In studio ci sarà la figlia Martina Corgnati, che parlerà della madre e del libro che ha scritto in sua memoria: “Milva. L’ultima diva”. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La figlia di Milva

La cantante è scomparsa ormai due anni fa, ma il suo ricordo è ancora più vivido che mai. Dotata di una bellissima voce, unica nel suo genere, ha incantato il pubblico non solo in Italia ma anche nei maggiori palcoscenici del mondo. Soprannominata “la rossa”, per via del colore dei suoi capelli e del suo orientamento politico. Milva si è spenta il 23 aprile 2021 nella sua casa di Milano in Via Serbelloni a 81 anni. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Blevio sul Lago di Como. Milva si era sposata nel 1961 con Maurizio Corgnati, regista televisivo e cinematografico, nonché critico d’arte e discografico con cui ha divorziato dopo poco. Dalla loro unione è nata una figlia, Martina Corgnati, che nel 2018 ritirò per la mamma sul palco dell’Ariston il premio alla carriera. Oggi proprio lei sarà in studio a parlare della mamma e a presentare il libro uscito il 18 aprile 2023: “Milva. L’ultima diva”.

Chi è Martina Corgnati: età, lavoro, oggi

Martina Corgnati è nata a Torino il 6 ottobre del 1963 e oggi ha 59 anni. Si è laureata in Lettere Moderne con un percorso artistico e ha poi conseguito una specializzazione in Storia all’Università Statale di Milano. Attualmente è una grande critica d’arte riconosciuta a livello nazionale. Ha una cattedra come docente in Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti all’Accademia delle Belle arti di Palermo. Non solo, è anche autrice di testi, cataloghi artistici e monografie. Ultimamente si è dedicata alla scrittura delle biografie di alcuni grandi artisti contemporanei, tra cui: Longobardi, Enrico Baj e Pinot Gallizio. Sta svolgendo degli studi sull’arte nel mediterraneo e nel vicino oriente. Riconosciuta in tutto il mondo, ha svolto numerose conferenze sia in Italia sia all’estero.

Vita privata: marito, figli, foto e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha un compagno da molti anni: Ugo Volli. Hanno deciso di non sposarsi e non hanno figli in comune. Lui, invece, ha due figli avuti dal precedente matrimonio fallito. Ugo Volli è un filosofo, critico teatrale e docente universitario. Oggi, Martina Corgnati presenterà la biografia sulla madre. Non ha profili social.