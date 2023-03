Mina, annunciato l’album “Ti amo come un pazzo”: nel disco un duetto con Blanco. La regina della musica italiana ritorna, con un disco che mancava da due anni, ovvero da “Mina in Studio (2001-2021). La “tigre di Cremona” è pronta a calciare le classifiche radiofonica, purtroppo non le apparizioni televisive, includendo nel proprio progetto musicale anche il discusso cantante Blanco, che darà sicuramente un taglio più giovanile alla musica della famosa star musicale.

Il nuovo album di Mina con Blanco

L’album, secondo le voci dello staff della cantante, uscirà nei negozi a partire dal 21 aprile 2023, tra l’attesa di milioni di fan. Mina è pronta a scalare nuovamente le classifiche, soprattutto dopo l’esperienza dell’album “Mina Fossati”, dove duettava con Ivano Fossati, ovvero l’autore di tanti suoi brani di successo e che fece vincere a entrambi il disco di platino nel 2019. Il disco al suo interno vedrà inediti della cantante, che potranno essere ascoltati in cd, vinile e in digitale su tutte le piattaforme.

Sotto l’etichetta di PDU Music, l’album promette “tantissime canzoni e ambientazioni sempre diverse”. Insomma, in piena sintonia con la collaborazione di Blanco, cui la stessa Mina sarebbe rimasta stregata negli ultimi anni. Dopo l’esperienza di Ivano Fossato, la cantautrice darà un taglio più giovane alla propria musica, con il discusso cantante Blanco. Il ragazzo, seppur giovanissimo, si è già imposto nei grandi della musica italiana. Oltre i successi di dischi e canzoni, nel 2022 ha vinto il Festival di Sanremo con “Brividi” insieme al cantautore Mahmood.

Per “Ti amo come un pazzo”, Mina duetterà con Blanco nel brano “Un briciolo di allegria”, che lo stesso cantante inserirà anche nel suo prossimo album musicale. La collaborazione tra i due volti della musica, sarebbe nata grazie all’intercessione del figlio di Mina, che si era innamorato del brano del cantante durante il Festival di Sanremo.