Mina Settembre 2, anticipazioni 16 ottobre 2022: trama episodi di stasera

È domenica e questo, per i telespettatori di Rai 1, vuol dire solo una cosa: subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus, infatti, andrà in onda la terza puntata di Mina Settembre, la serie tv di successo giunta alla sua seconda stagione. Sullo sfondo Napoli, al centro storie da risolvere, amori e tradimenti: protagonista l’attrice Serena Rossi, nei panni di Mina, un’assistente sociale. Ma cosa succederà stasera?

Mina Settembre ritorna a Procida: la trama dell’episodio

Nell’episodio di questa sera, Mina tornerà a Procida, nella stanza dove ha soggiornato insieme al fratello Gianluca. L’assistente sociale è lì perché in quell’hotel sembra essersi nascosto un uomo con il figlio e Mina deve capire cosa sta succedendo. Ma non solo. La donna dovrà cercare di fare chiarezza nel suo cuore: da una parte il marito Claudio, che vuole un figlio, dall’altra la presenza di Domenico.

Mina scopre le bugie della mamma

Ma non finisce qui. Protagonista della puntata anche Olga, la mamma di Mina. Il Generale è convinto di aver visto la donna a Napoli: Olga sta mentendo a tutti? Non è partita come ha detto? Mina, intanto, lavorerà a stretto contatto con Domenico e tra i due l’attrazione è palpabile: ci sarà un ritorno di fiamma?

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Mina Settembre, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale in streaming e gratuitamente Rai Play.