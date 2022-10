Mina Settembre 2, anticipazioni terza puntata: trama episodi di domenica 16 ottobre 2022

Dopo il debutto e il successo della prima puntata, Mina Settembre, la serie tv giunta alla sua seconda stagione, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E domenica prossima, il 16 ottobre, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il terzo appuntamento, con un nuovo e imperdibile episodio. Ci saranno novità per Mina, che lavora come assistente sociale?

Cosa resta di noi: questo è l’episodio di Mina Settembre

Nel terzo episodio, dal titolo Cosa resta di noi, Mina dovrà fare i conti con una serie di episodi. E con una richiesta un po’ inaspettata da parte di Claudio, l’ex marito che le ha fatto una sorpresa e ha rimesso a nuovo la barca del padre. L’assistente sociale, stando alle anticipazioni, ritornerà a Procida, dove ha trascorso un periodo di vacanza col fratello Gianluca, figlio dell’amica Irene. Ma lì, in quell’hotel, ci sarà un ospite particolare.

Claudio vuole un figlio da Mina

Nel prossimo episodio vedremo Claudio chiedere a Mino di fare un figlio. Una richiesta inaspettata, che manderà in crisi la donna. Lui è l’uomo giusto per lei?

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Mina Settembre, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play. E sempre lì, gratuitamente, si potranno seguire gli episodi in streaming.