Mina Settembre 2, anticipazioni seconda puntata 9 ottobre: trama episodi, dove vederla in streaming

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda puntata di Mina Settembre, la serie tv ambientata a Napoli, nel rione Sanità, e che vede protagonista l’attrice Serena Rossi, nei panni di un assistente sociale. Ma cosa succederà questa sera? Ci saranno altri colpi di scena e ritorni di fiamma?

Le ‘Signorine Esposito’, l’episodio di stasera di Mina Settembre

Nella puntata di stasera e nell’episodio dal titolo ‘Le signorine Esposito‘ vedremo Claudio, marito di Mina, portare la donna da quelle che per lui sono state delle zie putative, le signorine Esposito. E cioè cinque sorelle di circa 80 anni, un po’ strane e alle prese con un problema bizzarro. Questa avventura finirà per unire ancora di più marito e moglie, che hanno deciso di riprovarci, soprattutto quando lei scopre che Claudio ha rimesso a nuovo la barca di suo padre. Quel gesto romantico la scioglie e la fa andare verso l’amica Irene.

Dove vedere le puntate, repliche

Tutte le puntate della seconda stagione di Mina Settembre sono disponibili in streaming e in replica sul portale Rai Play. L’appuntamento, intanto, è per stasera, subito dopo I Soliti ignoti di Amadeus.