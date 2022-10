Mina Settembre 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodi di domenica 23 ottobre 2022

Sta riscuotendo enorme successo la seconda stagione di Mina Settembre, la serie tv di Rai 1 che ogni domenica appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo il debutto e il successo delle prime puntate, domenica 23 ottobre, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda il quarto appuntamento: cosa succederà a Mina, la protagonista interpretata dall’attrice Serena Rossi? Ci saranno colpi di scena nella sua vita sentimentale?

Gli episodi di Mina Settembre di domenica 23 ottobre 2022

Stando alle anticipazioni, nel primo episodio di domenica dal titolo ‘Angioletta’, Mina dovrà risolvere un caso delicato. Protagonista, infatti, sarà Angioletta, una ragazzina con una disforia di genere che sta facendo i conti con un incubo. Mina la aiuterà ad andare oltre, a superare l’ostacolo. Ma non finisce qui. L’episodio sarà incentrato anche Titti, che dovrà affrontare il segreto sulla sua gravidanza: lei, infatti, incontrerà per caso l’ex e lui scoprirà tutto. Scoprirà, infatti, che potrebbe essere il papà del bimbo che porta in grembo.

Nel secondo episodio, invece, dal titolo “Il genio”, il tuttofare del consultorio sarà vittima di un infortunio e si romperà un braccio: avrò bisogno di essere operato. Ma è qui, in questa circostanza, che Mina scoprirà che l’uomo non ha i documenti in regola. Mina, poi, deciderà di partire con Domenico alla volta di Taranto: succederà qualcosa tra i due durante il viaggio? Si riaccenderà la passione?

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Mina Settembre, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play, dove sarà possibile seguire le puntate anche in diretta streaming.