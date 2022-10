Mina Settembre 2, anticipazioni quinta puntata: trama episodi di domenica 30 ottobre 2022

Sullo sfondo della meravigliosa Napoli e dei suoi rioni, Mina Settembre, la serie tv di Rai 1, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonista Serena Rossi, l’attrice che interpreta l’assistente sociale e che è alle prese con nuovi casi da risolvere e vita privata difficili: da una parte la fine del suo matrimonio, dall’altra l’amore per Domenico.

Gli episodi di Mina Settembre di domenica 30 ottobre

Mina Settembre ha deciso di chiudere il rapporto con Claudio, suo ex marito. I due ci hanno provato fino alla fine, ma la storia è giunta al capolinea. E il cuore dell’assistente sociale batte per Domenico, il ginecologo del consultorio che ha voltato pagina e sta conoscendo meglio la psicologa che segue Mina. Tra i due è scattato anche un bacio. E Mina lo ha visto.

Intanto, la vita di Titti è stravolta dalla presenza di Max, che ha scoperto tutto sulla gravidanza.

Dove vedere le repliche

Ricordiamo che tutte le repliche di Mina Settembre sono disponibili in streaming sul portale Rai Play. Anche per la seconda stagione, come la prima, gli episodi sono in totale 12. E la serie tv, salvo cambiamenti del palinsesto, giungerà al capolinea il 6 novembre.