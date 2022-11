Mina Settembre 3 si farà? Anticipazioni terza stagione, cosa è successo nell’ultima puntata

Sta per giungere al capolinea Mina Settembre, la serie tv di successo che sta appassionando da settimane, ormai, migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonista l’attrice Serena Rossi, nei panni dell’assistente sociale che nel rione Sanità di Napoli deve districarsi tra vita privata, tradimenti, amori e casi da risolvere. Ora che la seconda stagione sta per terminare, però, i fan hanno una sola domanda: ci sarà la terza parte visto il notevole successo e il record di ascolti di ogni domenica?

Ci sarà la terza stagione di Mina Settembre?

Dopo il gran finale della seconda stagione in onda il 6 novembre, i telespettatori sono curiosi e sperano di rivedere Mina Settembre in televisione. Le vicende della serie tv e dell’amore tra la protagonista e Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, appassionano, ma al momento tutto tace da parte della Rai e dell’azienda. Ci sarà o meno la terza stagione? Visti gli ascolti sembrerebbe quasi scontata una nuova parte, ma non c’è nessuna ufficialità e i vertici non si sono espressi. Insomma, bisogna solo pazientare un po’, sicuramente sarà questione di giorni e si scoprirà tutta la verità su una nuova, attesa, stagione!

Come è finita e cosa succede nell’ultima puntata

In attesa di scoprire se ci sarà o meno la terza stagione, vediamo cosa è successo nell’ultima puntata. Nel primo episodio Mina dovrà assumersi le responsabilità delle sue azioni: ha contattato la madre biologica di Viola ed è stata per questo sospesa dal suo incarico. Dovrà quindi lasciare il consultorio, ma potrà contare sull’aiuto di Domenico. Intanto, Titti è pronta per il matrimonio, ma ci sarà un colpo di scena: Olga, la mamma di Mina, torna a casa. Da quella crociera che non sembra essere mai esistita. Ma Mina e Domenico riusciranno a fare la pace e a ritornare insieme?