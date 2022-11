Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di domenica 6 novembre 2022

Questa sera, domenica 6 settembre 2022, arriverà su Rai 1 alle 21.25 la dodicesima puntata, e ultima della seconda stagione, di “Mina Settembre”. Questa, è la serie televisiva firmata Rai con protagonista Serena Rossi e che nel cast vede anche volti come Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Come detto, si avvicina il gran finale di stagione per quest’annata, con la protagonista che dovrà risolvere dubbi e perplessità riguardo i rapporti familiari: ovvero le presunte bugie della madre.

Le anticipazioni di Mina Settembre

Nel finale di stagione, la madre Olga, interpretata da Marina Confalone, torna dalle vacanze, lasciando però dei dubbi alla figlia Mina riguardo la reale gita all’estero fatta dalla mamma. La giovane, infatti, teme che dietro il racconto della vacanza, la sua mamma voglia nascondergli qualcosa. Una situazione su cui non ha tutti i torti. Parallelamente, Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, dovrà interpretare dei momenti difficili con la propria famiglia.

Come visto, la seconda stagione ruota intorno alla sparizione di Olga, uscita di scena alla prima puntata per fare una crociera in giro per il mondo. Ma sarà realmente così? Qualcosa di questa vacanza non torna, in quanto la donna non è mai partita, ma invece rimasta nascosta a Napoli e quindi mentendo a Mina. Perché ha detto di aver girato il mondo, quando invece si trovava in un appartamento in città? Stando alle anticipazioni del finale di stagione, Olga sarà pronta a far ritorno nella sua casa.

Una volta rientrata continuerà a sostenere di essere stata in crociera, raccontando tutti i dettagli del viaggio. Tuttavia Mina sarà assalita dai dubbi ed inizierà a pensare che sua madre le stia nascondendo qualcosa. Pertanto sarà determinata a scoprire le motivazioni che hanno spinto la donna a raccontare una storia non vera. In tutto ciò capirà che anche zia Rosa ed il generale le hanno nascosto la verità.

Le vicende di Domenico

Nel corso dell’ultima puntata di “Mina Settembre”, sarà dato spazio anche ad altre vicende. Farà ritorno a Napoli, Anna, la sorella di Domenico. La ragazza confiderà al fratello che sta uscendo con una persona. Tutto potrebbe sembrare normale, ma anche questa volta sembra esserci qualcosa sotto. Di cosa si tratta? Domenico non vedrà di buon occhio la persona con cui sua sorella si sta frequentando.

Il ginecologo, infatti, è convinto che si tratti di un tipo losco che potrebbe procurare non pochi problemi alla sorella. Pertanto deciderà di intromettersi, per cercare di far ragionare Anna. Tale intromissione, seppur a fin di bene, inclinerà non poco il rapporto fra fratelli. Tuttavia Domenico è convinto che i suoi sospetti siano fondati, ed è disposto a tutto pur di proteggere sua sorella.