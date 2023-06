Mino Reitano, chi è la figlia Giuseppina Elena: età, lavoro, oggi, la mamma Patrizia Vernola

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista delle figlie e la moglie di Mino Reitano. Lo ricorderanno con un servizio speciale in sua memoria e si racconteranno a cuore aperto. Ecco chi è la figlia Giuseppina Elena e tutto quello che sappiamo su di lei!

L’amore tra Mino Reitano e Patrizia Vernola

La storia d’amore tra Mino Reitano e Patrizia è durata tutta la vita: si sono conosciuti giovanissimi, lei era in vacanza, mentre lui era in tournée. Patrizia ha raccontato quel momento così: “È stato lui che mi ha fermata e mi ha salutata, è stato uno sguardo in cui si è fermato il mondo, poi mi chiese di rivederci e accadde casualmente, dopo pochi mesi siamo arrivati alle nozze”. I due hanno pronunciato il fatidico ‘sì’ nel marzo del 1977. Hanno dato alla luce due figlie: Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.

Chi è la figlia Giuseppina Elena: età, lavoro, oggi

Giuseppina Elena è la primogenita di Mino Reitano. Lei è nata nel 1978 e oggi ha 44 anni, mentre la sorella è più piccola di un anno. Di lei non si sa quasi nulla, perché, a differenza del padre, non ha mai amato le luci dei riflettori. Ha preferito condurre una vita più serena lontano dalla tv. Per questo non ha mai raccontato nulla della sua vita, anche durante le varie ospitate, ha sempre parlato solo del padre. Sappiamo che Patrizia Vernola è diventata nonna di una splendida bimba, ma non sappiamo quale delle sue due figlie sia la madre.

La memoria delle figlie

Giuseppina Elena e Grazia Benedetta sono andate numerose volte in tv per ricordare il padre. Il ricordo è ancora vivo dentro di loro. Hanno raccontato: “Nostro padre era una persona semplice e di sentimento, è sempre con noi: non siamo mai sole”. Hanno continuato: “Papà non ci ha mai lasciate sole, ci ha portato in giro per il mondo e questo è stato un privilegio: poter condividere con lui la vita lavorativa e quella affettiva”.