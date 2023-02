Mino Reitano: chi era, carriera, canzoni, come è morto, chi è la moglie Patrizia, figlie

Non c’è domenica senza il salotto televisivo di Mara Venier, ‘padrona’ di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, oltre allo spazio dedicato al Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 7 febbraio, anche la moglie di Mino Reitano, Patrizia, che ripercorrerà tutta la carriera del marito. E parlerà del loro grande amore: lei, infatti, le è stata al fianco fino alla fine.

La biografia di Mino Reitano

Mino Reitano, all’anagrafe Beniamino, è nato a Fiumara il 7 dicembre del 1944 ed è morto ad Agrate Brianza il 27 gennaio del 2009: è stato un noto cantautore, compositore e attore. Artista conosciuto per la sua vitalità, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell’amore, del Meridione e della condizione dell’emigrante. Lui è autore delle musiche di quasi tutte le canzoni da lui incise e ha scritto anche per altri artisti: il brano più noto è sicuramente Una ragione di più scritta insieme a Franco Califano per Ornella Vanoni. Mino Reitano è considerato un evergreen della musica.

Il suo ultimo concerto

Il suo ultimo concerto da vivo è stato il 1 ottobre del 2006 a Pescara, ripreso in parte dalle telecamere di Rai 3. Nel 2007, invece, ha tenuto l’ultima esibizione dal vivo nel programma televisivo Piazza Grande su Rai 2 la sua ultima apparizione è stata quella del 12 febbraio 2008 a La Vita in Diretta su Rai 1.

Le partecipazioni a Sanremo

Il grande Mino Reitano ha partecipato più volte a Sanremo, ecco quando e con quali brani:

nel 1967 con Non prego per me in abbinamento con i The Hollies

nel 1969 con Claudio Villa con il brano Meglio una sera piangere da solo

nel 1974 con Innamorati

nel 1988 con Italia

nel 1990 con Vorrei

nel 1992 con Ma ti sei chiesto mai

nel 2002 con La mia canzone.

Come è morto, la malattia

Una vita fatta di successi, ma anche di momenti bui. Nel 2007 a Mino Reitano gli è stato diagnosticato un cancro all’intestino: ha dubito due interventi, ma è morto ad Agrate Brianza il 27 gennaio del 2009. funerali si sono svolti il 29 gennaio del 2009 nella chiesa di Sant’Eusebio di Agrate Brianza: tra i partecipanti, il conduttore Mike Bongiorno, i cantanti Memo Remigi, Little Tony, Gianni Morandi, Roby Facchinetti e altri altri. Ora l’artista è sepolto nel cimitero di Agrate Brianza.

Chi è la moglie Patrizia, le figlie

Ma veniamo alla vita privata. Mino Reitano nella sua vita ha potuto contare sull’amore di Patrizia Vernola, sua moglie. La donna le è stata accanto sempre, anche e soprattutto durante il periodo buio della malattia. “L’ultimo periodo è stato un calvario, abbiamo cercato di tenergli nascosto tutto, ma era una persona intelligente” – ha raccontato la donna ai microfoni di Domenica In. Dal loro grande amore sono nate due figlie.