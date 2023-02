Mino Reitano, chi sono le figlie Grazia e Giuseppina: età, lavoro, chi è la mamma Patrizia

Mino Reitano ha segnato la storia della musica italiana e oggi pomeriggio, nel salotto di Domenica In, arriverà la moglie Patrizia, che si racconterà a cuore aperto. Dal successo del marito al loro amore, fino alla nascita delle figlie Grazia e Giuseppina.

Le figlie di Mino Reitano

Le figlie nascono dall’unione di Mino Reitano e Patrizia Vernola, i due si sposano nel 1977 e il loro amore durerà fino alla morte di lui. Danno alla luce due splendide figlie: Giuseppina Elena e Grazia Benedetta. La primogenita nasce nel 1978 e oggi ha 44 anni, l’altra ha un anno in meno della sorella. Non abbiamo informazioni su di loro e sulla loro vita privata, perché non hanno mai voluto rilasciare dichiarazioni personali. Nei momenti in cui sono andate in tv hanno sempre voluto parlare del padre, il loro eroe musicale, con cui hanno avuto un bellissimo rapporto fino all’ultimo giorno. Hanno dichiarato di voler anche girare un film sul padre, insomma, si sono sempre fatte da parte per ricordare e riportare alla memoria Mino Reitano.

Chi è Patrizia Reitano

Patrizia Vernola è stata sposata con Mino Reitano fino alla sua morte, si sono conosciuti da giovani, lui aveva 33 anni circa ed era in tournée a Porto Recanati, lei, poco più giovane, era in vacanza con le amiche e la famiglia. Dopo un gioco di sguardi, lui si è fatto avanti e tra i due è scattato subito il colpo di fulmine. Al ritorno della sua tournée in Australia, i due si sposano e rimangono insieme per sempre. La famiglia è sempre stata molto unita, Patrizia si è dedicata a crescere le figlie mentre Mino ha portato avanti la propria carriera musicale. Le due hanno raccontato più volte in tv l’amore per il padre, e soprattutto, quanto ne sentano la mancanza.

La morte di Mino

La morte di Mino Reitano è stato un duro colpo per le figlie Grazia e Giuseppina. Mino si è spento il 27 gennaio 2009 a causa di un cancro all’intestino, dopo due operazioni e diverse terapie farmacologiche, non ce l’ha fatta e se n’è andato all’età di 64 anni. Ancora oggi, tutt’e tre le donne lo ricordano come una persone forte e determinata, ma anche tanto dolce. Tant’è che nell’ultimo periodo di vita lui non voleva andarsene per non abbandonarle. Hanno dichiarato più volte: “Nell’ultimo periodo gli abbiamo mentito, non volevamo soffrisse troppo. Non voleva lasciarci ma le cose peggioravano di giorno in giorno”. Ancora oggi negli studi televisivi parlerannodi Mino, che ha lasciato un grande vuoto nei loro cuori e nel panorama musicale italiano.