Netflix e account condivisi in Italia: cosa cambia e cosa significa ‘nucleo domestico’

L’abbonamento a Netflix, finora, poteva essere condiviso. Ma ora sono state introdotte una serie di regole nuove per condividere l’account. Le nuove disposizioni parlano di condividere con il ‘nucleo domestico’ e chiarisce anche come si potrà vedere film, serie tv e le altre trasmissioni se si va in viaggio. Andiamo a vedere cosa succede.

Le nuove regole di Netflix per eliminare reti abusive

L’obiettivo finale di Netflix è aumentare il numero degli abbonati, una finalità che la società statunitense intende perseguire anche cercando di limitare il più possibile l’eliminazione di reti abusive e anche di quanti approfittando dell’amico o del parente di turno ‘sfruttano’ l’abbonamento di quest’ultimo per poter usufruire dei servizi Netflix.

A tale scopo nasce il ‘nucleo domestico’ espressione con la quale vengono considerate quelle ‘persone che vivono nella stessa posizione con il proprietario dell’account’. Da adesso in poi Netflix terrà conto del fatto che tutti gli utilizzatore dell’account abitino sotto lo stesso tetto e, quindi, utilizzino la stessa rete wi fi, oltre a l’indirizzo Ip dei dispositivi dai quali si accede e anche l’attività dell’account.

Cos’è la posizione principale

La società statunitense ha anche specificato, oltre al significato di nucleo domestico, anche cosa si intende per la ‘posizione principale’ facendo riferimento alla rete wi fi al quale l’account è stato associato. In buona sostanza la nuova regola vuole che vengano ritenuti parte del nucleo domestico coloro che si connettono all’account per mezzo della rete wi fi considerata ‘posizione principale’, almeno una volta ogni 31 giorni.

Per garantire che queste disposizioni vengano rispettate quando ci dovesse essere un accesso esterno a un account Netflix il proprietario dell’account principale riceverà un codice al quale occorrerà rispondere entro 15 minuti. Per quanto riguarda, invece, quelli che si connettono regolarmente fuori dalla rete principale, l’accesso potrà essere sbloccato per sette giorni. Nel caso in cui si decida di andare in viaggio e si voglia poter utilizzare l’account Netflix, il titolare non avrà alcun problema.